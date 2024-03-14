ВСУ усилили атаки дронами на Россию. С чем это связано?

Киев давно убеждает Германию обеспечить ВСУ дальнобойными ракетами TAURUS Фото: Leonhard Simon/Getty Images

С одной стороны, "с точки зрения целесообразности ведения боевых действий, все, что приносит пользу и влияет на военный потенциал противника, является целесообразным, правомерным и стоит использовать". Но если рассматривать эти атаки с точки зрения тех, хочет убедить Украину начать переговоры с Россией, "они, конечно, влияют негативно", констатирует украинский аналитик.

Ян Матвеев, в свою очередь, уверен, что Германия не должна испытывать опасения по поводу того, что Украина использует ракеты TAURUS для атак по российской инфраструктуре. Главная цель Украины, для которой ей и нужны дальнобойные ракеты, по мнению российского военного эксперта, - это Крымский мост. "На территории Российской Федерации нет каких-то уникальных целей, по которым надо ударить ракетами TAURUS. До военных баз, допустим, в Белгородской области, могут долететь и Storm Shadow, которые есть у Украины".

Но украинские военные этого не делают, подчеркивает российский военный аналитик: "Они выполняют условия договора с западными партнерами, в соответствии с которыми западные ракеты не должны атаковать российскую территорию. Обстрелов российской территории ракетами HIMARS тоже ни разу не было зафиксировано". Поэтому опасения немецких политиков необоснованны, говорит Матвеев: если Украина не запускает по территории РФ те ракеты, которые у нее есть, она не будет применять для этой цели и TAURUS.

В любом случае, западным партнерам "надо определиться с приоритетами", говорит Константин Машовец. "Если они ограничивают возможности Украины ввести войну, они побуждают агрессора на еще большую войну. Это надо объяснять нашим партнерам, этим должны заниматься наше внешнеполитическое ведомство и военно-политическое руководство страны", - резюмирует украинский военный аналитик.

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