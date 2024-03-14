Передача: Жалобы на сексуальные домогательства поступали и в Латвийской академии художеств

О высказываниях сексуального характера, оскорблениях и более серьезных нарушениях сообщалось и в высших учебных заведениях. В распоряжение Латвийского телевидения (LTV) попали жалобы на доцента Латвийской академии художеств Андрея Амельковича, которого один раз уже отстраняли от должности, в свою очередь преподавателей Латвийской академии культуры не только отстраняли, они даже теряли работу после жалоб студентов, сообщает LTV.
Имеющаяся в распоряжении LTV информация свидетельствует, что Амельковича ранее отстраняли от должности в связи с непристойными комментариями в интернете. Это подтвердил и ректор академии Кристап Зариньш, который указал, что тогда были скриншоты, доказывающие вину доцента.
"Было отстранение. Не только на день, но на несколько месяцев. Это обсуждалось. Чтобы уволить людей, нужно предупреждение. И после второго предупреждения его увольняют", - пояснил ректор Кристап Зариньш.
LTV получило информацию и о возможных домогательствах этого доцента, которые произошли в жизни, а не только в переписке. Кроме того, из нескольких несвязанных между собой источников прозвучало, что нарушение границ было и в физическом плане.
В тот раз, когда доцент был отстранен от работы на основании непристойной переписки, в комитете по этике не было единого мнения, отстранять или увольнять его, сообщает LTV. Сам Амелькович, однако, отрицает, что после восстановления в должности он переходил границы дозволенного в общении со студентками. Он уже был наказан за предыдущие проступки.
"Я не буду комментировать. Это полнейшее очернение. Я получил в комиссии по этике это... меня отстранили на два месяца. Потом восстановили", - отметил LTV Амелькович.
В среду, 13 марта, эту ситуацию обсудили с руководством академии, однако для дальнейших действий пока что нет правового обоснования. Ректор академии указал, что как только будет получено заявление, трудовые отношения с Амельковичем будут прекращены.
Студенткам предлагают обращаться к проректору, в том числе и анонимно. Оценить жалобы взялась проректор Латвийской художественной академии Антра Приеде, отмечая, что таким образом можно устранить несколько травмирующий барьер, который может возникнуть, когда приходишь с жалобой к мужчине.
В свою очередь в Латвийской академии культуры преподаватель был уволен после анонимных жалоб. Более того, после сравнительно мелкого нарушения - сексистских замечаний во время лекций.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
Информация, доступная программе, свидетельствует, что поступило несколько жалоб как минимум на одного лектора. Уже в понедельник LTV сообщило, что одним из преподавателей, который мог нарушать границы в общении со студентками, является заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс.
Студентки сообщили, что ощущения после домогательств были отвратительными, создавали чувство страха, мешали учебе, вызывали проблемы со здоровьем и другие проблемы.
После длительных обсуждений Совет JVLMA принял решение выразить недоверие ректору академии Пранису и призвать его уйти в отставку. Если ректор откажется уйти в отставку, Совет JVLMA попросит председателя Сената Илону Мейю рассмотреть это решение на внеочередном заседании Сената как можно скорее.
В начале февраля ректор JVLMA Пранис издал приказ о правилах поведения сотрудников академии, в котором говорится, что любая форма домогательств не соответствует общепринятым этическим и поведенческим нормам.
Пранис ранее объяснил, что одна жалоба была получена 22 января. В ответ на нее было созвано заседание комитета по этике и проведены переговоры с заинтересованными сторонами. Пранис отметил, что к сотруднику было применено дисциплинарное взыскание, но ректор JVLMA не раскрыл, в чем оно заключалось.
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