Передача: Жалобы на сексуальные домогательства поступали и в Латвийской академии художеств

Имеющаяся в распоряжении LTV информация свидетельствует, что Амельковича ранее отстраняли от должности в связи с непристойными комментариями в интернете. Это подтвердил и ректор академии Кристап Зариньш, который указал, что тогда были скриншоты, доказывающие вину доцента.

"Было отстранение. Не только на день, но на несколько месяцев. Это обсуждалось. Чтобы уволить людей, нужно предупреждение. И после второго предупреждения его увольняют", - пояснил ректор Кристап Зариньш.

LTV получило информацию и о возможных домогательствах этого доцента, которые произошли в жизни, а не только в переписке. Кроме того, из нескольких несвязанных между собой источников прозвучало, что нарушение границ было и в физическом плане.

В тот раз, когда доцент был отстранен от работы на основании непристойной переписки, в комитете по этике не было единого мнения, отстранять или увольнять его, сообщает LTV. Сам Амелькович, однако, отрицает, что после восстановления в должности он переходил границы дозволенного в общении со студентками. Он уже был наказан за предыдущие проступки.