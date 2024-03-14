Семья купила машину со свежим техосмотром. У нее вскрылось два десятка повреждений

Встретившись с продавцом, муж женщины прокатился на автомобиле, его все удовлетворило, поэтому стороны решили связаться вечером, когда машину посмотрят еще два покупателя.

Так как у других интереса к приобретению транспортного средства не было, семья повторно встретилась с продавцом. "Продавец рассказал, что на машине ездила его мама, поэтому он особенно тщательно следил за ее техническим состоянием", - рассказала передаче Светлана. Муж еще раз проехал на машине, и стороны договорились о цене - 3280 евро. Семья не погнала автомобиль в сервис, так как 11 дней назад он прошел техосмотр.

Первые две недели автомобиль служил хорошо, но затем произошло то, чего не ждал никто - во время езды у автомобиля пропали тормоза. Семья вызвала эвакуатор и доставила машину в автосервис.

Семья доставила автомобиль на повторный техосмотр. Там женщину ждал конкретный сюрприз - у машины были констатированы 23 повреждения, с которыми категорически запрещено принимать участие в дорожном движении.

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