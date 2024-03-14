В Германии убита украинская беженка. Ее мать и новорожденная дочь пропали

Полиция Манхейма и портал Bild сообщают, что тело женщины было найдено в дамбе на реке Рейн у немецкого города Хоккенхайма.

Мать и новорожденная дочь убитой женщины в настоящее время считаются пропавшими без вести. Полиция разыскивает мать жертвы, 51-летнюю Марину Стешенко. Считается, что она была свидетелем убийства дочери.

Предварительные данные расследования свидетельствуют, что украинка умерла насильственной смертью. Ранее она считалась без вести пропавшей.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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