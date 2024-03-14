По имеющейся в распоряжении издания информации, в феврале на Аляске прошли двухнедельные учения, участие в которых приняли более 8000 военнослужащих 11-й воздушной дивизии США, а также представители международных союзников США.

На учениях обсуждалась важность восстановления боевой готовности в экстремальных условиях для США для сдерживания противников в арктическом регионе.

"Миссия в Арктике, в условиях сильного мороза, важна как для нас, так и для наших противников", - прокомментировал полковник армии США Шон Лукас.

Осенью 2023 года администрация президента США Джо Байдена опубликовала план по реализации стратегии Арктического региона. В документе говорится, что интересы США в Арктике включают в себя различные аспекты - начиная с национальной обороны и внутренней безопасности и заканчивая научной и коммерческой деятельностью.

Ранее в Конгрессе США прозвучало, что Арктика может стать центром военного конфликта США и России. В свою очередь НАТО ранее выражало опасение по поводу укрепления сотрудничества России и Китая в Арктике.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин в конце прошлого года сообщил, что освоение Арктики является одним из приоритетов России.

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