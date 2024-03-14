ВИДЕО ⟩ Популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей

"Я не ожидала такого отношения к гостям. Купленные заранее билеты - не залог того, что вы попадете на мероприятие. Давка в гардеробе тоже ужаснула. Если у вас есть особые правила к посетителям казино, то их нужно оглашать при покупке билетов! А не при входе, до которого еще пробраться надо!" - добавляет другая пользовательница.

"Да там места не было вообще, где стоять. Мы простояли почти час, но продвинулись только до гардероба, где очередь уже вообще не двигалась. В итоге ушли. Знакомые девушки два раза приезжали и пытались попасть внутрь, но оба раза мимо. Организация отвратительная. Это всё можно было предусмотреть!" - жалуется посетительница.

Несмотря на то, что комментарии разочарованных гостей стали появляться на странице мероприятия в Facebook еще в пятницу вечером, ответ от организаторов появился только в воскресенье:

"Мы видим все ваши беспокойства и, конечно, будем искать решение. В понедельник, 11 марта, мы планируем провести большое собрание со всеми ответственными сторонами. Там обговорим все условия и возможности компенсации для тех, кто пропустил мероприятие из-за сложившейся ситуации! Мы просим вас подождать еще немного, и как только мы соберем всю информацию, мы сообщим вам об этом публично!" - обращаются к возмущенным гостям организаторы вечеринки "Танцевальный Рай".

Как быть тем, кто купил билет, но не попал внутрь?