ВИДЕО ⟩ Популярная вечеринка в Таллинне обернулась кошмаром для многих ее гостей

В пятницу, 8 марта, по случаю Международного женского дня и 15-летия вечеринки "Танцевальный Рай" в Hilton Park Olympic Casino состоялось яркое мероприятие. Этот день многие гости однозначно запомнят надолго, но не из-за развлекательной программы, а совсем по другой причине. "Спасибо за сюрприз!" - пишет один из разочарованных гостей мероприятия, рассказывает Limon.ee.
В Facebook о прошедшей 8 марта вечеринке в Hilton Park Olympic Casino собралось несметное количество негативных отзывов. Многим, кто купили билеты заранее, так и не удалось насладиться ни горячим мужским танцевальным шоу, ни экстравагантным выступлением модерн-кабаре. Люди стояли в очереди по несколько часов, наблюдали драки, которые то и дело вспыхивали между желающими попасть внутрь, уходили погреться в другие заведения и с новыми силами возвращались в очередь.
"Вот действительно сюрприз. Содрать деньги за билеты, которых продали от жадности больше, чем может поместить в себя это казино, и не пустить людей. Два часа простояли в очереди - и это только на улице! В фойе оказалось, что желающих попасть в гардероб еще больше,чем в очереди на улице. Убитое время. Выкинутые на ветер деньги за билеты. А точнее к вам в карман! Сопли и кашель от простуды, сколько стояли на улице в этой долбаной очереди. Действительно, сюрприз для дам. Не ожидала вообще такого. В итоге, замерзшие спустя два часа уехали домой, так и не попав даже в гардероб", - делится впечатлениями о пятничном вечере девушка на странице мероприятия.
"Я не ожидала такого отношения к гостям. Купленные заранее билеты - не залог того, что вы попадете на мероприятие. Давка в гардеробе тоже ужаснула. Если у вас есть особые правила к посетителям казино, то их нужно оглашать при покупке билетов! А не при входе, до которого еще пробраться надо!" - добавляет другая пользовательница.
"Да там места не было вообще, где стоять. Мы простояли почти час, но продвинулись только до гардероба, где очередь уже вообще не двигалась. В итоге ушли. Знакомые девушки два раза приезжали и пытались попасть внутрь, но оба раза мимо. Организация отвратительная. Это всё можно было предусмотреть!" - жалуется посетительница.
Несмотря на то, что комментарии разочарованных гостей стали появляться на странице мероприятия в Facebook еще в пятницу вечером, ответ от организаторов появился только в воскресенье:
"Мы видим все ваши беспокойства и, конечно, будем искать решение. В понедельник, 11 марта, мы планируем провести большое собрание со всеми ответственными сторонами. Там обговорим все условия и возможности компенсации для тех, кто пропустил мероприятие из-за сложившейся ситуации! Мы просим вас подождать еще немного, и как только мы соберем всю информацию, мы сообщим вам об этом публично!" - обращаются к возмущенным гостям организаторы вечеринки "Танцевальный Рай".
Как быть тем, кто купил билет, но не попал внутрь?
Limon.ee связались как с организаторами мероприятия, так и с представителями Olympic Park Casino.
Представитель заведения, в котором проходила вечеринка - Olympic Park Casino - объяснил, что поскольку мероприятие проходило в казино, много времени уходило только на регистрацию каждого гостя по физическим документам. Ситуацию на входе также осложняло то, что большинство гостей прибыло в одно время.
"На мероприятие было продано меньше билетов, чем на самом деле вмещает площадка. Мы всегда внимательно следим за этим, поскольку безопасность наших гостей - наш главный приоритет. За вечер праздник посетили чуть более 700 человек. Мы получили очень положительные отзывы от гостей, пришедших на вечеринку, исполнители очень понравились публике, и многие танцевали до самого утра", - добавляет он.
Представитель Olympic Park Casino приносит извинения гостям, которым пришлось долго стоять в очереди. "Мы обязательно внесем необходимые коррективы в следующие наши мероприятия, чтобы в будущем регистрация гостей проходила быстрее и спокойнее, даже если много людей придут одновременно".
Всем тем, кто купил билет на вечеринку "Танцевальный Рай" в Hilton Park Olympic Casino заранее, но так и не смог попасть внутрь, будут возвращены деньги.
"Мы хотели бы поблагодарить всех гостей, которые смогли присоединиться к празднику, и извиниться перед теми, кто хотел попасть на мероприятие, но, к сожалению, не смог! Мы вместе с нашими партнерами хотели организовать незабываемый подарок по случаю 15-летия в особенном праздничном месте! Для этого была подготовлена очень интересная и качественная программа. Безусловно, мы также получили необходимый опыт, который поможет нам сделать в будущем всю организацию еще лучше!" - говорит представитель Music Factory.
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