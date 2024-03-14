Мужчину убило током во время работы с мойкой высокого давления

Во время происшествия пострадавший работал с мойкой высокого давления. В таких ситуациях смертельное поражение электрическим током может быть вызвано как повреждением самого электрооборудования, так и неполадками во внутренней электросети объекта.

Во вторую неделю марта в Латвии зарегистрирована и электротравма, которую получил ребенок, наступив дома на, скорее всего, поврежденный провод.

В свою очередь в феврале было зарегистрировано пять электротравм, в том числе пострадал и годовалый ребенок, которого ударило током после того, как он вставил мелкий предмет в розетку.

Представители Sadales tīkls напоминают, что очень важно ежедневно следить за порядком работы используемых электроприборов, а также регулярно – не реже одного раза в десять лет – проводить проверку внутренней электрической сети дома с привлечением сертифицированного специалиста.

Особое внимание следует уделять электробезопасности при использовании устройств, создающих циркуляцию воды или давление воды во время работы - например, водяного насоса, мойки высокого давления или электрических водосмесителей, бойлеров и другого оборудования, поскольку присутствие воды значительно увеличивает риск тяжелых или смертельных электротравм.

В свою очередь, если дома находятся маленькие дети, важно закрыть розетки, не держать в доступном для детей месте провода или подключенную к сети электротехнику.

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