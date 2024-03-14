Умер журналист и медиаисследователь Айнарс Димантс

По данным архива агентства LETA, Димантс родился в 1966 году. Он получил степень магистра социальных наук в области коммуникаций в Латвийском университете (LU), а также степень доктора философии в области коммуникации и политических наук в Свободном университете Берлина.

Димантс был делегатом 1-го и 2-го съездов Латвийского народного фронта, одним из основателей Европейского движения в Латвии и первым вице-президентом.

Димантс был председателем правления Латвийского союза журналистов, членом правления Национального совета электронных СМИ, профессором Рижского университета Страдиня и бизнес-школы Turība, ведущим научным сотрудником Института философии и социологии Латвийского университета, медиаисследователем Видземского университета.

Димантс является автором монографии Latvijas prese 200 gados.

Прощание состоится в субботу, 23 марта, в Валдемарпилсской часовне.

Портал TVNET выражает соболезнования родным, коллегам, ученикам и друзьям Айнарса Димантса.

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