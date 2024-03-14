В среду, 13 марта, министр посещал с региональным визитом Латгале, чтобы встретиться с работниками больниц и обсудить актуальные вопросы здравоохранения, и опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно, что он находится в автомобиле без ремня безопасности.

Поясняя ситуацию, Абу Мери сообщил агентству LETA, что фотография была сделана, когда он трогался в путь. Министр подчеркнул, что безопасность превыше всего, поэтому в дороге он пристегивается ремнем безопасности и призывает всех заботиться о своей безопасности и безопасности близких.

Чтобы выяснить все обстоятельства, Госполиция начнет административный процесс и выяснит детали ситуации.

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