Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) оценит использование туш животных на пикете возле Сейма, сообщили в службе.
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Фото, Видео ⟩ PVD оценит использование туш животных в пикете возле Сейма
PVD уже обратилось в Госполицию, которая в ближайшее время передаст материалы службе на экспертизу.
В службе подчеркивают, что животное необходимо правильно похоронить или кремировать после его смерти. Развозить туши животных по городу и выставлять их на всеобщее обозрение с точки зрения PVD недопустимо.
RUS TVNET уже сообщал, в четверг, 14 февраля, в 8:00 у здания Сейма прошел пикет организаций по защите животных против безответственного разведения домашних животных.
Галерея: Пикет против безответственного разведения домашних животных
Организации провели пикет уже в третий раз. Первая акция протеста состоялась в сентябре прошлого года, вторая - в декабре.
Видео: Пикет против безответственного разведения домашних животных
Как заявляет Dzīvnieku policija, поправки к закону о защите животных должны предусматривать контроль над всеми заводчиками домашних питомцев, чтобы решить на государственном уровне проблему перепроизводства и обеспечить гуманное отношение к животным.
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