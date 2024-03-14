Полиция ищет пропавшего гражданина Бангладеш

Сотрудники полиции Курземского края разыскивают Анамула Хоке (Anamul Hoque), пропавшего без вести гражданина Бангладеш 1996 года рождения, который покинул территорию Вентспилсского порта 9 марта около 12:00 этого года; его местонахождение до сих пор неизвестно.