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Полиция ищет пропавшего гражданина Бангладеш

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Пропавший мужчина
Пропавший мужчина Фото: Valsts policija

Сотрудники полиции Курземского края разыскивают Анамула Хоке (Anamul Hoque), пропавшего без вести гражданина Бангладеш 1996 года рождения, который покинул территорию Вентспилсского порта 9 марта около 12:00  этого года; его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 170 см, темные волосы, смуглый цвет кожи. На нем были синие джинсы, черная обувь и синяя куртка с капюшоном. С собой у него был темный рюкзак.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.

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