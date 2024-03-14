Полиция ищет пропавшего гражданина Бангладеш

Сотрудники полиции Курземского края разыскивают Анамула Хоке (Anamul Hoque), пропавшего без вести гражданина Бангладеш 1996 года рождения, который покинул территорию Вентспилсского порта 9 марта около 12:00 этого года; его местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 170 см, темные волосы, смуглый цвет кожи. На нем были синие джинсы, черная обувь и синяя куртка с капюшоном. С собой у него был темный рюкзак.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.
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