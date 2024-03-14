В Латвии пока конфискован только один автомобиль с номером РФ

3 марта полиция обнаружила автомобиль "ВАЗ Лада" с российским номерным знаком, участвовавший в дорожном движении. Автомобиль был конфискован, принято решение о наложении штрафа.

В этом году до 14 февраля в Регистре транспортных средств и их водителей было перерегистрировано 25 автомобилей, ранее зарегистрированных в России, а с середины ноября 2023 года - 46 транспортных средств.

Закон предусматривает, что владелец зарегистрированного в России транспортного средства должен был зарегистрировать его или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. В то же время использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении на территории Латвии разрешено, если человек собирается проехать через Латвию транзитом, но проехать транзитом через Латвию зарегистрированное в России транспортное средство может только один раз.

Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии, не выезжает из Латвии и будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

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