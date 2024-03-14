Возможность бесплатно избавиться от старых зеркал: где и когда?

Акция будет действовать с 15 марта по 30 апреля 2024 года, при этом зеркала различных размеров и форм будут приниматься бесплатно, они будут отремонтированы или переработаны.

Зеркальное стекло можно сдать по адресу: ул. Тома, 4 и ул. А. Бриана, 10 в Риге, сообщила руководитель экологического образования Zaļā josta Айя Цауне.

"Зеркальное стекло нельзя выбрасывать в контейнеры, предназначенные для сортировки стекла, поскольку оно является композиционным материалом или содержит другие примеси, отличающиеся по своим химическим и физическим свойствам от материала, входящего в состав бутылок или банок. Таким образом, процесс переработки зеркального стекла также будет другим", - рассказала Цауне.

Она добавила, что крупногабаритные зеркала, особенно зеркала в раме или на деревянной основе, можно отнести к категории крупногабаритного мусора, утилизация которого является платной услугой, осуществляемой ежедневно. Жителям Риги и окрестностей такие зеркала следует доставить на один из участков сортировки мусора или на полигон в Гетлини.

"Подобная акция проводится уже пятый год, и в прошлом году Stikla serviss собрал около 4000 килограммов зеркального стекла, которое было переработано в новые материалы. Также несколько отремонтированных зеркал были переданы на благотворительность, в том числе школам, учреждениям образования по интересам и учреждениям по оказанию помощи молодежи и детям", - рассказала Яна Зубрицка, член правления Stikla serviss.

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