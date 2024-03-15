Пт, 15.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

CSDD предложит автомобильные номера новых серий

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобильный номер
Автомобильный номер Фото: KIRIL EMELYANOV/Shutterstock

C 20 марта с 21:00 Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит номера новых серий на платформе e-CSDD.

Для выбора будут доступны номера следующих серий: WI1 - WI99 и NZ100 -NZ9999, а также номера WH23, WH28, WH48, WH64, WH67, WH76, WH97 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Чтобы выбрать и подать заявку на номер, нужно:

  • авторизироваться в e-CSDD;
  • указать транспортное средство, находящееся в вашем владении. Транспорт может быть не зарегистрирован в Латвии;
  • выбрать номер;
  • указать центр обслуживания клиентов CSDD, где вы заберете номерные знаки;
  • ​произвести оплату;​
  • получить подтверждение на электронную почту.

В центрах обслуживания CSDD в Риге номерные знаки можно будет получить в течение двух часов после получения заявления на смену номерных знаков или первой регистрации транспортного средства. В регионах номера можно зарегистрировать начиная с четвертого дня после заказа номера в e-CSDD.

Номерные знаки нужно зарегистрировать в выбранном центре обслуживания CSDD в течение десяти дней. При получении номерных знаков необходимо будет дополнительно заплатить за выбор номера и регистрацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх