Новые сообщения о сексуальных домогательствах в Музыкальной академии; два преподавателя отстранены от руководства кафедрами

К настоящему времени один преподаватель был привлечен к дисциплинарной ответственности и потерял несколько должностей. Другой преподаватель был отстранен от работы, и не имеет возможности общаться со студентами.

На сайте JVLMA указано, что Марис Купчс больше не является заведующим кафедрой старинной музыки. Его имя уже публично упоминалось в связи с возможными обвинениями. Еще одна кафедра, у которой на данный момент нет руководителя, - это кафедра музыкальных технологий, которую, по данным LTV, возглавлял Роланд Кронлакс.

Обоим преподавателям присвоена должность не заведующего кафедрой, а доцента. Из нескольких источников LTV известно, что в конкретном деле фигурируют имена этих двух лекторов. LTV не удалось связаться с ними.

Как сообщалось, государственная полиция начала уголовный процесс в связи с информацией о имевших место домогательствах преподавателей Латвийской музыкальной академии (JVLMA) к студенткам.

Как сообщили в полиции, уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

В полиции не предоставили более подробных комментариев о деле, однако, как выяснило агентство LETA, уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица.

Полиция призывает всех жертв домогательств и свидетелей обращаться по электронной почте onssnap@vp.gov.lv или телефонам 67075517 и 67075211. Полиция гарантирует анонимность всем, кто сможет предоставить полезную для следствия информацию.

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