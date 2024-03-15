Из-за гибели политика суть акции пришлось разъяснять уже его команде. Они предлагают избирателям голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента, или портить бюллетень, чтобы сделать его недействительным.

Московская прокуратура уже заявила, что видит в этой акции «признаки экстремистской деятельности».

За день до начала выборов команда Навального опубликовала ролик с письмом политика. В нем он рассказывал о задумке, которая могла бы россиянам помочь определиться с выбором с помощью «квантовой физики». В итоге его соратники разработали приложение, которое в день выборов будет случайным образом выбирать стратегию голосования для каждого конкретного избирателя.

Большинство заметных оппозиционеров идею с акцией поддержали. Но один из них, политик Максим Кац, предложил своей аудитории в несколько миллионов человек голосовать за конкретного кандидата — выдвиженца «Новых людей» Владислава Даванкова. Свой выбор Кац объяснил тем, что Даванков — единственный, кто высказывался за мир в войне России и Украины. О мире Даванков действительно говорил — впрочем, утверждал, что этот мир должен быть на «российских условиях». А еще он голосовал в Думе в поддержку законов, связанных с войной — например, об аннексии украинских территорий. Соратники Навального призывы Каца раскритиковали.