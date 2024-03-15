Евродепутат от Нидерландов заявил, что сообщения о депортации украинских детей в РФ - пропаганда

"Кроме того, Украина является крупнейшим поставщиком детей в педофильские сети, торговлю людьми и торговлю органами. Для этих целей там существуют детские питомники с суррогатными матерям. В России дети получают традиционное воспитание и образование. На Западе их подвергают транссексуальной идеологической обработке, блокаторам гормонов и калечащим операциям на половых органах. Это лицемерие ужасно. Запад должен прекратить разжигание войны", - отметил депутат ЕП.

В письме Метсоле, подписанном евродепутатами Расой Юкневичене (ЕНП), Хильде Вотманс (Renew) и Катериной Ринзема (Renew), политики обращают внимание на высказывания де Граафа во время пленарных дебатов в среду, 13 марта, о необходимости решения неотложных проблем украинских детей, которые были насильно депортированы в Россию.

Депутаты ЕП отметили, что европарламентарий утверждал, что "сообщения о депортации украинских детей в Россию - чистая пропаганда", и далее указал, что "Россия приняла сотни тысяч детей с мест, которые бомбили". Депутаты отмечают, что эти утверждения абсолютно ложны и манипулятивны.

"Такая наглая ложь абсолютно недопустима, особенно, если она звучит с трибуны ЕП. Как представителям, которым поручено поддерживать ценности и целостность этого учреждения, нам обязательно нужно соблюдать самые высокие стандарты правдивости и точности, что нужно соблюдать как нам самим, так и нашим коллегам", - говорится в письме.

Политики призвали Метсолу расширить проходящее официальное расследование о связи Жданок с ФСБ России. Депутаты ЕП попросили расширить расследование, чтобы оно включало в себя всеобъемлющий анализ распространения пропаганды России в Европаламенте.

"Европарламент - маяк свободы слова, но для нас важно различать правдивое выражение слов и распространение ложных новостей. ЕП не может оставаться платформой для кремлевской пропаганды", - подчеркивается в письме.

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