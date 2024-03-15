"За Путина?" У посольства России в Риге размещен автобус с посланием

Инициатором акции стало частное лицо. Она будет проходить три дня - с 15 по 17 марта.

Как в соцсети Х сообщил Нормунд Намниекс, на эти дни он ищет компанию, которая бесплатно могла бы разместить автобус напротив посольства России в Риге. На бортах автобуса планируется создать баннер "Крути барабан" с изображением лидера российского режима Путина и вопрос: "За Путина?"

Так называемые "выборы", которые фактически явлются лишь представлением для очередного подтверждения легитимности Путина, проходят с 15 по 16 марта. По данным изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль выдвинул перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за 71-летнег Путина проголосовали по меньшей мере 80% избирателей.

Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых "выборах" и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все заметные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо оказались в тюрьме, а самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный был убит в тюрьме.

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