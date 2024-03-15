Козловскис: первые граждане РФ, которым было выдано предписание о выезде, покинули Латвию

Двое граждан России, которым согласно закону об иммиграции выдано предписание о выезде, покинули Латвию, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис, сообщает агентство LETA.
Он сообщил, что на данный момент выдано девять таких распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство (ВНЖ) в Латвии.
Семь постановлений о выезде еще не выполнены, и если они не будут обжалованы, Государственная пограничная охрана попытается выдворить этих людей принудительно, сказал Козловскис.
Министр также сообщил, что из более чем 1000 граждан России, которых попросили объяснить, почему они не выполнили поправки к закону об иммиграции, более 100 уже покинули Латвию и Шенгенскую зону. Эти факты были установлены в сотрудничестве с литовскими и эстонскими пограничниками, так как граждане России могут пересекать внешнюю границу и из другой страны.
Напомним, согласно закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств. В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывом покинуть страну.
3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.
Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.
Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ будет выдаваться на два года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.
Руководитель PMLP Майра Розе ранее заявила, что процесс выдворения проживающих в Латвии граждан России, не подавших документы на получение ВНЖ, будет сложным и тяжелым.
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