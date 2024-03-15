Козловскис: первые граждане РФ, которым было выдано предписание о выезде, покинули Латвию

Министр также сообщил, что из более чем 1000 граждан России, которых попросили объяснить, почему они не выполнили поправки к закону об иммиграции, более 100 уже покинули Латвию и Шенгенскую зону. Эти факты были установлены в сотрудничестве с литовскими и эстонскими пограничниками, так как граждане России могут пересекать внешнюю границу и из другой страны.

Напомним, согласно закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств. В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с призывом покинуть страну.