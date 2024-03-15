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Фото, видео ⟩ Поджоги и зеленка: в РФ зафиксированы попытки саботажа на "выборах" президента (1)

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Российские СМИ сообщают об инцидентах на пунктах голосования на "выборах президента" в различных регионах РФ - жители повреждают бюллетени, заливая в урны красящей жидкостью, а также бросают в участки для голосования зажигательные смеси.

Прокремлевский Telegram-канал Baza сообщает, что на избирательном участке в Москве молодая женщина вылила в урну для голосования зеленую жидкость. Она также выкрикивала лозунги в поддержку Украины. Следственный комитет Москвы сообщил, что против женщины возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.

Жидкость зеленого цвета также была разлита в урны для голосования на двух избирательных участках в Борисоглебске Воронежской области, сообщили в областной администрации. Как минимум одного нарушителя - женщину - передали полиции, а урну опечатали.

В Азове Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, вылившего зеленую жидкость в урну, сообщает портал 161.ru. Как сообщало РБК, в Карачаево-Черкесии женщина вылила в урну для голосования чернила. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Москве женщина подожгла будку для голосования, а в Петербурге и Когалыме в избирательные участки бросили коктейли Молотова, сообщает Baza. На одном из участков в Москве женщина облила будку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Как пишет Telegram-канал, она снимала поджог на телефон. SotaVision пишет, что женщина задержана, а также публикует видео, на котором полицейские уводят ее с участка. Как пишет Telegram-канала Shot, задержанной оказалась 70-летняя Татьяна П. По утверждению канала, она завила, что выполняет "секретное задание".

В Когалыме в Ханты-Мансийском округе избирательница также пыталась поджечь урну для голосования, сообщил местный избирком. Ее задержали.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео поджога входа в избирательный участок в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как девушка кидает зажигательную смесь в щит с информацией о выборах, после чего ее задерживают местные жители.

По данным "Фонтанки", девушкой оказалась студентка педагогического вуза с Дальнего Востока, которая якобы получила задание поджечь военкомат "в украинском Telegram-канале". Журналисты пишут, что против нарушительницы могут возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

В Мытищах избирательница также подожгла кабинку для голосования. Согласно тексту в паблике "Говорят Мытищи", пожилая избирательница вылила на стол в кабинке канистру бензина и подожгла жидкость. Огонь потушили, пострадавших нет. Была ли задержана избирательница, неизвестно.

Новость дополняется.

"Выборы" президента в РФ

В России президентские "выборы" проходят с пятницы по воскресенье. В стране, которой правит диктатор Владимир Путин, оппозиция подавлена, наиболее видные оппозиционеры посажены в тюрьмы, некоторые убиты, многие уехали в изгнание. Деятельность независимых СМИ не допускается. Любая критика режима строго наказывается.

Оппозиция призвала сторонников прийти на избирательные участки в 12 часов дня в воскресенье, в главный день выборов, организовав тем самым молчаливую акцию протеста "Полдень против Путина".

Некоторые члены оппозиции призвали испортить бюллетени, отметив нескольких кандидатов или вписав в бюллетени имя "Навальный".

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