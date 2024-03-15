В Москве женщина подожгла будку для голосования, а в Петербурге и Когалыме в избирательные участки бросили коктейли Молотова, сообщает Baza. На одном из участков в Москве женщина облила будку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Как пишет Telegram-канал, она снимала поджог на телефон. SotaVision пишет, что женщина задержана, а также публикует видео, на котором полицейские уводят ее с участка. Как пишет Telegram-канала Shot, задержанной оказалась 70-летняя Татьяна П. По утверждению канала, она завила, что выполняет "секретное задание".

В Когалыме в Ханты-Мансийском округе избирательница также пыталась поджечь урну для голосования , сообщил местный избирком. Ее задержали.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео поджога входа в избирательный участок в Санкт-Петербурге . На кадрах видно, как девушка кидает зажигательную смесь в щит с информацией о выборах, после чего ее задерживают местные жители.

По данным "Фонтанки", девушкой оказалась студентка педагогического вуза с Дальнего Востока, которая якобы получила задание поджечь военкомат "в украинском Telegram-канале". Журналисты пишут, что против нарушительницы могут возбудить уголовное дело по статье о терроризме.

В Мытищах избирательница также подожгла кабинку для голосования . Согласно тексту в паблике "Говорят Мытищи", пожилая избирательница вылила на стол в кабинке канистру бензина и подожгла жидкость. Огонь потушили, пострадавших нет. Была ли задержана избирательница, неизвестно.

"Выборы" президента в РФ

В России президентские "выборы" проходят с пятницы по воскресенье. В стране, которой правит диктатор Владимир Путин, оппозиция подавлена, наиболее видные оппозиционеры посажены в тюрьмы, некоторые убиты, многие уехали в изгнание. Деятельность независимых СМИ не допускается. Любая критика режима строго наказывается.

Оппозиция призвала сторонников прийти на избирательные участки в 12 часов дня в воскресенье, в главный день выборов, организовав тем самым молчаливую акцию протеста "Полдень против Путина".

Некоторые члены оппозиции призвали испортить бюллетени, отметив нескольких кандидатов или вписав в бюллетени имя "Навальный".