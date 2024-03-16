"Будет вторая Авдеевка". Купянску снова грозит оккупация?

"Мы теперь - как персональные преподаватели", - описывает Андрей свою работу. С учениками он общается не только по видеосвязи на уроках, но и индивидуально во всех возможных мессенджерах. Дети, которые уехали из города, часто просят объяснить материал и рассказать новости из Купянска, проверить, уцелело ли их жилье. Сам преподаватель вспоминает, как недавно по дороге домой был вынужден прятаться от обстрела, прикрывая голову от осколков рюкзаком с рабочим ноутбуком.

Купянский преподаватель Андрей Кузниченко теперь работает из дома, как и все его коллеги в прифронтовом городе Фото: DW

Андрей Кузниченко во время оккупации оставался в Купянске. Тогда он отказался преподавать по российской программе. Сейчас мужчина держит наготове заправленную машину и "тревожный чемоданчик". Он не хочет оказаться в оккупации второй раз, но пока настроен оптимистично и будет оставаться в городе: "Это - мой дом. Есть работа и возможность работать. Я активно помогаю нашим защитникам. Если я уеду - буду сидеть в четырех стенах. Здесь от меня будет больше пользы".

Эвакуация из "горячих точек" Харьковской области

Для тех, кто хочет выехать из опасных зон Харьковской области, в том числе и Купянска или района, организована бесплатная эвакуация. Для этого необходимо оставить заявку на "горячей линии" министерства реинтеграции или обратиться в харьковский Единый координационный гуманитарный центр. Заявки распределяются между разными организациями, которые вывозят гражданских. Среди них и волонтерский поисково-спасательный отряд "Роза на руке".

Волонтеры готовятся эвакуировать местных жителей, которые живут вблизи линии фронта Фото: DW