Полиция наказала обоих граждан РФ за агрессию у посольства России

После задержания оба гражданина России отпущены. Кроме того, у них были действительные виды на жительство в Латвии, пояснили агентству LETA в Госполиции.

Как сообщалось, в пятницу, 15 марта, незадолго до 9 часов утра несколько человек собрались у консульства посольства России, чтобы "проголосовать", несмотря на то, что в пятницу и субботу в Латвии это не было предусмотрено, сообщила в Facebook Государственная полиция.

Для выяснения личности людей была проведена проверка документов.

Два человека проигнорировали требование правоохранительных органов предоставить документы, стали агрессивными, оказали сопротивление, упали на землю и громко ругались.

Лица были задержаны и доставлены в полицейское управление для проведения дальнейших процессуальных действий.

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