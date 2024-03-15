Для выяснения личности людей была проведена проверка документов.

Два человека проигнорировали требование правоохранительных органов предоставить документы, стали агрессивными, оказали сопротивление, упали на землю и громко ругались. Лица были задержаны и доставлены в полицейское управление для проведения дальнейших процессуальных действий.

Госполиция напоминает, что в местах проведения "выборов" сотрудники Государственной полиции и Государственной пограничной службы будут осуществлять строгий контроль за соблюдением условий пребывания граждан Российской Федерации в Латвийской Республике путем проверки удостоверяющих личность документов и права на проживание каждого избирателя.

Если лица откажутся раскрыть свою личность и не предоставят информацию должностным лицам, не выполнят законные требования должностных лиц, а также совершат иные нарушения, они будут задержаны, а их ответственность будет оценена со всей строгостью закона.

В эти выходные службы работают в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка и безопасности в Латвии, а также соблюдения латвийских законов, в том числе относительно недопустимости оправдания и героизации военных преступлений и преступлений против мира.

Так называемые "выборы", которые фактически являются лишь представлением для очередного подтверждения легитимности Путина, проходят с 15 по 17 марта. По данным изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль выдвинул перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовали по меньшей мере 80% избирателей.

В Латвии голосование пройдет только 17 марта.

Даже если не принимать во внимание обычные манипуляции с подсчетом голосов и явкой, нет никаких сомнений в том, что Путин снова "победит" на так называемых "выборах" и останется на своем посту как минимум до 2030 года, потому что в России уже давно нет реальной оппозиции, а все заметные оппозиционные лидеры либо вынуждены были покинуть страну, либо оказались в тюрьме, а самый известный оппозиционный политик Алексей Навальный был убит в тюрьме.

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