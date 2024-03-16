Видео ⟩ Русский добровольческий корпус взял в плен российских военных

В РДК также отметили, что Минобороны России, утверждая, что корпус полностью ликвидирован, лжет.

Представители РДК опубликовали "интервью" с одним из пленных, в котором он говорит о том, что не видел убитых бойцов РДК.

Российский военный сказал, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию. Автомобиль группы военнослужащих попал под обстрел, и он единственный из всей группы выжил.

На видео РДК запечатлены более десяти российских военнопленных. Их лица на видео закрыты.

The fighters of the Red Army captured the #Russian military



"All the statements of the Ministry of Defense of the Russian Federation about the destruction of the #RDK in its entirety are another lie. The limited military operation in the Belgorod and Kursk regions continues, and… pic.twitter.com/P1CYIOeqcO — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) March 16, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!