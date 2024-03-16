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Видео ⟩ Русский добровольческий корпус взял в плен российских военных

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Русский добровольческий корпус
Русский добровольческий корпус Фото: Madiyevskyy/Ukrinform/SIPA/Madiyevskyy/Ukrinform/SIPA

Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий с Россией на стороне Украины и проводящий военную операцию в Белгородской и Курской областях России, опубликовал видео, на котором запечатлена новая группа русских военнопленных, при этом корпус приглашает на встречу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, чтобы передать ему пленных.

В РДК также отметили, что Минобороны России, утверждая, что корпус полностью ликвидирован, лжет.

Представители РДК опубликовали "интервью" с одним из пленных, в котором он говорит о том, что не видел убитых бойцов РДК.

Российский военный сказал, что попал в плен, когда выполнял задание по минированию. Автомобиль группы военнослужащих попал под обстрел, и он единственный из всей группы выжил.

На видео РДК запечатлены более десяти российских военнопленных. Их лица на видео закрыты.

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