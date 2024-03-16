Видео ⟩ В России полиция задерживает избирателей, за надписи на бюллетенях

Krievijā policija sākusi aizturēt vēlētājus par uzrakstiem uz biļeteniem, sestdien vēsta izdevumi SOTA un "OVD-Info". Maskavā Ramenku rajonā aizturēts vēlētājs, kas uz biļetena uzrakstījis "Putins - slepkava", vēsta SOTA.
Полиция обратила внимание на мужчину, поскольку он долго заполнял бюллетень.
Избиратель бросил бюллетень в урну, куда он упал заполненной стороной вверх. Поскольку урны изготовлены из прозрачного материала, надпись можно было прочитать снаружи.
Задержанного доставили в ОВД Раменки.
Как сообщает "ОВД-Инфо", аналогичный инцидент произошел в подмосковном Одинцово.
На участке № 1962 был задержан молодой человек за то, что написал в списке избирателей слово "бойкот", а также пытался забрать с собой выданный ему бюллетень.
В подмосковном Подольске задержали местную жительницу Марию Алексееву. Неизвестно, что именно написала женщина в бюллетене.
🤡 Cringe at the Putin's "elections" in Russia continues. I have no words... pic.twitter.com/MW7C0jX7LB— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 16, 2024
В России президентские "выборы" проходят в течение трех дней - с пятницы по воскресенье.
В пятницу, 15 марта, российские СМИ сообщили, что в разных регионах России люди портят бюллетени для голосования на "выборах" президента, заливая в урны красящие жидкости - "зеленку" и чернила. На некоторых избирательных участках урны для голосования поджигали.
В результате поджога или использования красящих веществ на избирательных участках были полностью испорчены 214 бюллетеней, сообщила в субботу, 16 марта, Элла Памфилова, номинальный руководитель избирательного фарса.
The 3-day presidential elections in Russia, featuring only candidates from official parties (and Vladimir Putin, of course), began today. The first day saw a wave of attacks on polling stations, including attempts to set fire to ballot boxes and to spoil ballots with paint pic.twitter.com/UPbqCLjM3V— Mediazona English (@mediazona_en) March 15, 2024
По ее словам, за два дня в 20 регионах России было совершено не менее 29 попыток поджога или заливания жидкостей в урны.
В России, где правит диктатор Владимир Путин, оппозиция подавлена, наиболее видные оппозиционеры посажены в тюрьмы, некоторые убиты, многие уехали за рубеж.
Just checking..— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 16, 2024
Putin's "election". pic.twitter.com/BUO8S8yWwg
Российская оппозиция призвала своих сторонников прийти на избирательные участки в 12 часов дня в воскресенье, 17 марта, организовав тем самым молчаливую акцию протеста "Полдень против Путина".
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