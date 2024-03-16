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Видео ⟩ В России полиция задерживает избирателей, за надписи на бюллетенях

rus.tvnet.lv
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Россия. Иллюстративное фото
Россия. Иллюстративное фото Фото: @EerikNKross

Krievijā policija sākusi aizturēt vēlētājus par uzrakstiem uz biļeteniem, sestdien vēsta izdevumi SOTA un "OVD-Info". Maskavā Ramenku rajonā aizturēts vēlētājs, kas uz biļetena uzrakstījis "Putins - slepkava", vēsta SOTA.

Полиция обратила внимание на мужчину, поскольку он долго заполнял бюллетень.

Избиратель бросил бюллетень в урну, куда он упал заполненной стороной вверх. Поскольку урны изготовлены из прозрачного материала, надпись можно было прочитать снаружи.

Задержанного доставили в ОВД Раменки.

Как сообщает "ОВД-Инфо", аналогичный инцидент произошел в подмосковном Одинцово.

На участке № 1962 был задержан молодой человек за то, что написал в списке избирателей слово "бойкот", а также пытался забрать с собой выданный ему бюллетень.

В подмосковном Подольске задержали местную жительницу Марию Алексееву. Неизвестно, что именно написала женщина в бюллетене.

В России президентские "выборы" проходят в течение трех дней - с пятницы по воскресенье.

В пятницу, 15 марта, российские СМИ сообщили, что в разных регионах России люди портят бюллетени для голосования на "выборах" президента, заливая в урны красящие жидкости - "зеленку" и чернила. На некоторых избирательных участках урны для голосования поджигали.

В результате поджога или использования красящих веществ на избирательных участках были полностью испорчены 214 бюллетеней, сообщила в субботу, 16 марта, Элла Памфилова, номинальный руководитель избирательного фарса.

По ее словам, за два дня в 20 регионах России было совершено не менее 29 попыток поджога или заливания жидкостей в урны.

В России, где правит диктатор Владимир Путин, оппозиция подавлена, наиболее видные оппозиционеры посажены в тюрьмы, некоторые убиты, многие уехали за рубеж.

Российская оппозиция призвала своих сторонников прийти на избирательные участки в 12 часов дня в воскресенье, 17 марта, организовав тем самым молчаливую акцию протеста "Полдень против Путина".
 

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