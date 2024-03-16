Видео ⟩ В России полиция задерживает избирателей, за надписи на бюллетенях

Полиция обратила внимание на мужчину, поскольку он долго заполнял бюллетень.

Избиратель бросил бюллетень в урну, куда он упал заполненной стороной вверх. Поскольку урны изготовлены из прозрачного материала, надпись можно было прочитать снаружи.

Задержанного доставили в ОВД Раменки.

Как сообщает "ОВД-Инфо", аналогичный инцидент произошел в подмосковном Одинцово.

На участке № 1962 был задержан молодой человек за то, что написал в списке избирателей слово "бойкот", а также пытался забрать с собой выданный ему бюллетень.

В подмосковном Подольске задержали местную жительницу Марию Алексееву. Неизвестно, что именно написала женщина в бюллетене.

🤡 Cringe at the Putin's "elections" in Russia continues. I have no words... pic.twitter.com/MW7C0jX7LB — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 16, 2024

В России президентские "выборы" проходят в течение трех дней - с пятницы по воскресенье.