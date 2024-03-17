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Макрон повторил намерение разместить войска в Украине (2)

Deutsche Welle
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Эмманюэль Макрон (фото из архива)
Эмманюэль Макрон (фото из архива) Фото: DW

"Операции на земле" могут понадобиться в какой-то момент "для противодействия российским силам", уточнил президент Франции, добавив, что он не хочет этого и не будет проявлять инициативу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон повторил свое заявление о возможном развертывании западных сухопутных войск в Украине. В интервью газете Le Parisien, опубликованном вечером в субботу, 16 марта, он сказал, что "операции на земле" могут понадобиться в какой-то момент "для противодействия российским силам". Однако, по словам Макрона, он не хочет этого и не будет проявлять инициативу.

О том, что нельзя исключать размещение западных сухопутных войск в Украине, Макрон впервые заявил в конце февраля. Его заявление вызвало возражения и даже неприятие со стороны многих союзников, включая правительство Германии. Позже французское правительство дало пояснения, что речь президента не шла о "боевых частях".

В интервью Le Parisien Макрон заверил, что между Парижем и Берлином разногласий по вопросам помощи Украине практически нет. Разность формулировок французский президент пояснил отличиями в "стратегической культуре" двух стран. "Стратегическая культура Германии характеризуется большой сдержанностью, невмешательством и дистанцированием от ядерной мощи", - приводит газета слова Макрона. Между тем Франция, обладающая ядерным оружием и сильной профессиональной армией представляет собой "совершенно иную модель", указал президент.

Макрон предложит РФ прекратить огонь на время летней Олимпиады

Россию попросят соблюдать режим прекращения огня в Украине во время Олимпийских игр в Париже, заявил президент Франции в интервью, показанном 16 марта в эфире украинского национального телемарафона. "Правило принимающей страны - двигаться в ногу с олимпийским движением, - сказал Макрон. - Это послание мира. Мы также будем следовать решению Олимпийского комитета".

33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В Киеве ожидают визита Макрона в ближайшее время

Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что планирует посетить Украину в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона 16 марта. "Подтвержден был уже в ближайшее время визит господина Макрона в Украину, и этот визит будет важным", - сказал Жовква. Он анонсировал подписание ряда документов во время этого визита.

"На сегодня мы не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине: для этого нужно соответствующее решение", - прокомментировал Жовква возможность отправки иностранных военных в Украину.

17 января Макрон анонсировал поездку в Украину "в следующем месяце" и пообещал передать ВСУ десятки дальнобойных ракет SCALP. Однако 12 февраля стало известно, что визит был отложен по соображениям безопасности.

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