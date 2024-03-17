Европарламент принял план декарбонизации. Это может сильно отразиться на домах латвийцев

С другой стороны, в случае с жилыми домами это требование будет распространяться только на новостройки. Исключением являются случаи, когда такие меры технически невозможны или экономически неэффективны.

Государствам-членам ЕС придется принять меры по декарбонизации систем отопления и поэтапному отказу от ископаемого топлива в отоплении и охлаждении зданий. Этот процесс должен быть завершен к 2040 году. Субсидирование некоторых отопительных котлов, работающих на ископаемом топливе, будет запрещено с 2025 года. Однако будет разрешено финансово стимулировать установку гибридных систем, например, если система отопления также будет использовать солнечную тепловую энергию или тепловой насос.

От новых правил будут освобождены сельскохозяйственные постройки и здания, признанные памятниками культуры. Также страны ЕС также смогут освободить от налога здания, охраняемые как архитектурные или исторические ценности, временные постройки, а также церкви и культовые сооружения.

Новые правила будут освобождены от сельскохозяйственных построек и зданий, признанных памятниками культуры, но страны ЕС также смогут освободить от этого здания, признанные охраняемыми, как архитектурные или исторические ценности, временные постройки, а также церкви и культовые сооружения.

Директива была принята: "за" проголосовали 370 депутатов, "против" - 199 депутатов, воздержались - 46 депутатов. Для того чтобы он вступил в силу, ему еще необходимо официальное одобрение Совета ЕС.

По оценкам Европейской комиссии (ЕК), здания в ЕС потребляют 40% всей энергии и производят 36% выбросов парниковых газов. 15 декабря 2021 года ЕК приняла предложение о пересмотре Директивы об энергоэффективности зданий, которая является частью пакета "Зеленого курса". В новом европейском климатическом акте определены обязательные климатические цели ЕС на 2030 и 2050 годы.

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