Европарламент принял план декарбонизации. Это может сильно отразиться на домах латвийцев

Во вторник, 12 марта, депутаты Европарламента приняли согласованный с Советом Европейского Союза (ЕС) план, который поможет снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов в строительном секторе, сообщил пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш.
Целью пересмотра директивы по энергоэффективности зданий является значительное сокращение выбросов парниковых газов и энергопотребления в строительном секторе ЕС к 2030 году и сделать этот сектор климатически нейтральным к 2050 году. Эти правила также помогут отремонтировать здания с наихудшими энергетическими показателями и улучшить обмен информацией о них.
С 2030 года все новые здания будут иметь нулевой уровень выбросов. Для новых зданий, используемых или принадлежащих государственным органам, крайним сроком будет 2028 год. Государства-члены смогут учитывать воздействие на глобальное потепление всего жизненного цикла здания, включая этапы производства и утилизации используемых строительных материалов.
В жилых зданиях придется применять меры, которые обеспечат снижение среднего уровня энергопотребления не менее чем на 16% к 2030 году и не менее чем на 20-22% к 2035 году.
Новая директива также предусматривает, что к 2030 году государствам-членам придется отремонтировать 16% зданий, не предназначенных для проживания и имеющих самые низкие показатели энергоэффективности. К 2033 году 26% таких зданий придется реконструировать.
В общественных зданиях и зданиях, не предназначенных для проживания, в зависимости от их размеров к 2030 году придется постепенно внедрять технологии солнечной энергетики.
С другой стороны, в случае с жилыми домами это требование будет распространяться только на новостройки. Исключением являются случаи, когда такие меры технически невозможны или экономически неэффективны.
Государствам-членам ЕС придется принять меры по декарбонизации систем отопления и поэтапному отказу от ископаемого топлива в отоплении и охлаждении зданий. Этот процесс должен быть завершен к 2040 году. Субсидирование некоторых отопительных котлов, работающих на ископаемом топливе, будет запрещено с 2025 года. Однако будет разрешено финансово стимулировать установку гибридных систем, например, если система отопления также будет использовать солнечную тепловую энергию или тепловой насос.
От новых правил будут освобождены сельскохозяйственные постройки и здания, признанные памятниками культуры. Также страны ЕС также смогут освободить от налога здания, охраняемые как архитектурные или исторические ценности, временные постройки, а также церкви и культовые сооружения.
Новые правила будут освобождены от сельскохозяйственных построек и зданий, признанных памятниками культуры, но страны ЕС также смогут освободить от этого здания, признанные охраняемыми, как архитектурные или исторические ценности, временные постройки, а также церкви и культовые сооружения.
Директива была принята: "за" проголосовали 370 депутатов, "против" - 199 депутатов, воздержались - 46 депутатов. Для того чтобы он вступил в силу, ему еще необходимо официальное одобрение Совета ЕС.
По оценкам Европейской комиссии (ЕК), здания в ЕС потребляют 40% всей энергии и производят 36% выбросов парниковых газов. 15 декабря 2021 года ЕК приняла предложение о пересмотре Директивы об энергоэффективности зданий, которая является частью пакета "Зеленого курса". В новом европейском климатическом акте определены обязательные климатические цели ЕС на 2030 и 2050 годы.
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