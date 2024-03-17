Фото, Видео ⟩ На "выборах" президента РФ в Риге проголосовали 2,15% избирателей

До 19.00 сотрудники Государственной пограничной службы совместно с Государственной полицией проверили 901 избирателя из числа граждан Российской Федерации, 23 из которых имели просроченный вид на жительство (ВНЖ).

До 17 часов Государственная полиция в административном порядке задержала четырех человек. Из задержанных двое были задержаны за нарушение общественного порядка, один - за использование в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, и еще один человек - за агрессивное поведение, направленное против другого человека, с угрозой причинить ему вред.

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Учитывая, что за день был зафиксирован только один случай использования такой символики, полиция считает, что предупреждения были учтены.

До 17.00 сотрудники Государственной пограничной службы совместно с Государственной полицией проверили 666 избирателей из числа граждан Российской Федерации, 20 из которых имели просроченный вид на жительство (ВНЖ). Еще против троих начат административный процесс в соответствии со статьей 68.2 Закона об иммиграции.