Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта: есть одно "но" - Марс станет негативным. Что это значит?

Прогноз этот очень даже приятный, но, как всегда, есть одно "но", и на этот раз это Марс - 22 марта он станет негативным из-за перехода в знак Рыб, поэтому в конце недели можно испытать приступ лени и уныния, потерять мотивацию. Это говорит о том, что все основные дела лучше постараться переделать в начале данного периода. Астрологи DailyHoro советуют всем без исключения научиться избавляться от обид прошлого. Прошлое сейчас может быть крайне болезненным.
Овен
Решение сложных проблем не стоит оставлять на конец недели. До 22 марта Овнов будет ждать удача во всех сферах жизни. В самом начале новой недели необходимо заниматься лишь самыми важными делами, выполнять свои обязанности и действовать по мере поступления проблем. Также стоит быть как можно более наблюдательными, ведь вокруг может происходить много интересного.
Телец
Тельцам следует на протяжении всей недели быть как можно более осторожными на работе и в домашних делах. А вот в любви этих людей ждет много интересного. Из новых знакомств может получиться что-то важное, поэтому свидания сейчас будут крайне полезными. Всем, кто уже в отношениях, не стоит бояться проверок на прочность. Нужно идти на компромисс и делать все ради своих близких.
Близнецы
Близнецам эта неделя принесет много удачи. Можно приступать к изменению самих себя и своей жизни. Можно менять работу, внешний вид, ходить за покупками, отправляться в путешествия. Тем не менее лучше остерегаться завистников и пребывать в постоянном в движении. Можно заняться спортом, немного увеличить нагрузки. Астрологи рекомендуют Близнецам сфокусироваться на себе.
Рак
Если Раки сейчас в поисках второй половинки, то их ждет большая удача. Астрологи рекомендуют как можно чаще находиться среди людей, показывать им свою симпатию, не бояться совершать яркие поступки. Если у Раков уже есть вторая половинка, то придется любыми методами избегать застоя в отношениях. Ну нужно отдаться от родственников, друзей и любимого человека. По возможности стоит дать людям побольше свободы.
Лев
Львам не стоит нарушать чужого личного пространства, навязывать свое мнение. Это фундамент стабильности в период с 18 по 24 марта. На этой неделе Львы с высокой вероятностью смогут избавиться от недугов и болезней. Самый рискованный для Львов день - 22 марта. Звезды и планеты будут в сильной дисгармонии в этот день. В остальные дни всё будет хорошо. На работе Львов ждет удача и много новых возможностей.
Дева
Вполне вероятно, что Девы смогут найти новый источник дохода, новое хобби, работу и много новых друзей, любовь. Важно обращаться за поддержкой к близким, особенно если хочется избавиться от переживаний, грусти и сомнений. Также стоит помогать близким в том, чтобы очистить их от подобных эмоциональных недугов. В общении нужно быть более дипломатичными.
Весы
Весам астрологи сейчас рекомендуют слушать почаще мнение любимого человека и родных, чтобы не потерпеть поражение в делах и в работе. Не нужно делать все именно так, как говорит партнер, но прислушаться все же необходимо. Сейчас неплохое время для отдыха. Можно взять отпуск. Если есть возможность, нужно расслабиться как следует. Можно отправиться в путешествие, сменить обстановку, навестить родных людей и друзей в других городах.
Скорпион
Скорпионы могут поднять себе настроение при помощи общения и новых знакомств. Кому-то удастся даже найти вторую половинку, но для этого стоит почаще выходить в свет. Это будет прекрасная неделя для покупок. В начале недели шансы на удачное приобретение чего-то дорогостоящего у Скорпионов увеличатся многократно. Принимать важные решения на работе лучше также в начале недели. Интеллектуальный труд будет более продуктивным.
Стрелец
Стрельцам желательно почаще бывать на свежем воздухе - снабжать мозг кислородом, чтобы его работа была более эффективной. Перезагрузить сознание и восстановить силы поможет хороший сон, так что соблюдение режима - еще один важный пункт. Не стоит отказываться от возможности сменить обстановку. Сейчас Стрельцам нужно как можно сильнее дистанцироваться от всего унылого и серого.
Козерог
Эта неделя будет невероятно теплой и приятной, но сделать ее еще лучше поможет больше общения с добрыми и приятными людьми. Возможны трудности бытового характера, но с ними удастся справиться при помощи семейной сплоченности. Конец недели будет не столь радужным: в пятницу Стрельцы могут ощутить некоторую напряженность при общении из-за негатива Марса.
Водолей
В конце недели у Водолеев усилится мнительность и обидчивость, поэтому лучше пристально следить за своими поступками и словами, дабы не обидеть ненароком близкого человека. Выходные - не лучшее время для покупок: не исключено, что Водолеи не будут удовлетворены своими приобретениями. Астрологи рекомендуют также Водолеям раскрывать свои главные достоинства, а не исправлять недостатки.
Рыбы
Рыбам будет намного проще собирать и структурировать полученную извне информацию. Крайне важно здраво оценить сложившуюся ситуацию в любви и в работе, а только потом принять важное решение. На принятие решений у Рыб будет много времени, но лучше не откладывать это на пятницу и выходные, так как Марс спутает все карты. Все важные дела стоит завершить в первые три дня.
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