Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта: есть одно "но" - Марс станет негативным. Что это значит?

Скорпион

Скорпионы могут поднять себе настроение при помощи общения и новых знакомств. Кому-то удастся даже найти вторую половинку, но для этого стоит почаще выходить в свет. Это будет прекрасная неделя для покупок. В начале недели шансы на удачное приобретение чего-то дорогостоящего у Скорпионов увеличатся многократно. Принимать важные решения на работе лучше также в начале недели. Интеллектуальный труд будет более продуктивным.

Стрелец

Стрельцам желательно почаще бывать на свежем воздухе - снабжать мозг кислородом, чтобы его работа была более эффективной. Перезагрузить сознание и восстановить силы поможет хороший сон, так что соблюдение режима - еще один важный пункт. Не стоит отказываться от возможности сменить обстановку. Сейчас Стрельцам нужно как можно сильнее дистанцироваться от всего унылого и серого.

Козерог

Эта неделя будет невероятно теплой и приятной, но сделать ее еще лучше поможет больше общения с добрыми и приятными людьми. Возможны трудности бытового характера, но с ними удастся справиться при помощи семейной сплоченности. Конец недели будет не столь радужным: в пятницу Стрельцы могут ощутить некоторую напряженность при общении из-за негатива Марса.

Водолей

В конце недели у Водолеев усилится мнительность и обидчивость, поэтому лучше пристально следить за своими поступками и словами, дабы не обидеть ненароком близкого человека. Выходные - не лучшее время для покупок: не исключено, что Водолеи не будут удовлетворены своими приобретениями. Астрологи рекомендуют также Водолеям раскрывать свои главные достоинства, а не исправлять недостатки.

Рыбы

Рыбам будет намного проще собирать и структурировать полученную извне информацию. Крайне важно здраво оценить сложившуюся ситуацию в любви и в работе, а только потом принять важное решение. На принятие решений у Рыб будет много времени, но лучше не откладывать это на пятницу и выходные, так как Марс спутает все карты. Все важные дела стоит завершить в первые три дня.

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