Итоги выборов-2024: Путин побеждает с рекордными результатом и явкой - как и хотел Кремль. Главное

По словам сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука, оценить масштаб фальсификаций стало намного тяжелее. «Потому что наблюдения почти нет на этих выборах. Там, где оно есть, применяют те же технологии, что и обычно. Просто все еще хуже, чем было».

Андрейчук сказал, что такие организации, как «Голос», в результате репрессий больше не могут отправлять своих наблюдателей на участки. Право на это имеют только кандидаты и партии — а они в этом году от этого фактически отказались, объяснил эксперт.

Жалобы на то, что власти пытаются повлиять на результат выборов — например, увеличить явку, — начали приходить задолго до дня голосования. В первую очередь в связи с тем, что бюджетников и сотрудников госкомпаний по всей стране заставили прийти на участки или поучаствовать в электронном голосовании. О том, как работала эта кампания, подробно рассказывала Би-би-си.

Уже в дни выборов несколько собеседников Би-би-си, работающих в бюджетной сфере, рассказывали, что в первый же день голосования их начальство действительно требовало от всех отчитаться об участии в выборах.

Сотрудник одного из госучреждений Татарстана рассказал Би-би-си, что в этом году контроль за явкой на выборы был «самый жесткий за все годы».

"Контекст" Фото: BBC