Бывшую девушку Порзиньгиса заподозрили в новом романе

Издание Privātā Dzīve отмечает, что Визле на мероприятии явно понравилось в компании эксперта моды Дениса Шевелева, однако ее видели и болтающей с рэпером Steps.

"Я видел новость о том, что мы могли бы быть парой. Но это не так. Никаких пикантных подробностей раскрыть не могу, потому что их просто нет. У нас с Лаурой профессиональные и дружеские отношения, мы знакомы с 2017 года", - рассказал Steps изданию.

Steps Фото: Pauls Zvirbulis / TVNET GRUPA

Уже сообщалось, что трехлетние отношения Порзиньгиса и его девушки Лауры Визлы прекратились в прошлом году.

Недавно спортсмен посетил игру бостонского Bruins против Golden Knights из Вегаса, и рядом с ним была замечена эффектная брюнетка. Сам спортсмен публично свою личную жизнь не комментирует.

Больше информации в журнале Privātā Dzīve от 12 марта.

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