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В воскресенье за езду в состоянии опьянения наказано необычно много водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный за рулем. Иллюстративное фото
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

В воскресенье за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 20 водителей, сообщили агентству в Государственной полиции.

16 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а четверо управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.

11 водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности, как и четверо водителей в наркотическим опьянении.

На трех нетрезвых водителей заведены административные дела.

В целом за прошедшие выходные за вождение в нетрезвом виде задержаны 33 водителя, большинство из них находились за рулем в состоянии сильного опьянения.

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