В воскресенье за езду в состоянии опьянения наказано необычно много водителей

В воскресенье за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 20 водителей, сообщили агентству в Государственной полиции.
16 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а четверо управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.
11 водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности, как и четверо водителей в наркотическим опьянении.
На трех нетрезвых водителей заведены административные дела.
В целом за прошедшие выходные за вождение в нетрезвом виде задержаны 33 водителя, большинство из них находились за рулем в состоянии сильного опьянения.
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