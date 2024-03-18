Галущенко также подчеркнул, что украинская газотранспортная система, включая систему подземных газовых хранилищ, в прошлом году прошла "стресс-тест" и готова к функционированию без транзита газа из страны, напавшей на Украину. Министр энергетики при этом не дал пояснения, будет ли возможным продолжение транспортировки газа из России в обход контрактов с российской компанией "Газпром", но упомянув о том, что страны ЕС имеют успешный опыт быстрого отказа от российского газа.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая СПГ", - сказал Галущенко. Этим он напомнил также о заявлении европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон относительно незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с Россией.