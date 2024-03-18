В Европе начнет работать первый флот дронов по доставке еды

foodora создала специальный парк дронов, которые, используя технологию 5G, обеспечат доставку еды клиентам из различных ресторанов. Подключение 5G необходимо, поскольку важно, чтобы у дронов было короткое время отклика и возможность отправлять и получать большие объемы данных. Чтобы обеспечить доставку еды с помощью дронов, компания Aerit, технологический лидер в области их производства, разработала усовершенствованные дроны, которые интегрированы в технологическую платформу foodora.

Диапазон полета дронов составляет 21 километр, а выбросы углекислого газа – всего 2 грамма на километр. Для сравнения, при такой же доставке на традиционных бензиновых или дизельных автомобилях выделяется 143 и 110 граммов углекислого газа на километр.

Техническая информация о дронах:

максимальный диапазон: 21 км,

максимальный диапазон доставки: 12 км,

максимальный вес доставки: 4 кг,

влияние погодных условий: может летать в дождь, ветер и снег.

Первые доставки начнутся в мае этого года. Доставку еды дронами можно будет заказать через мобильное приложение.

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