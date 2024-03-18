У жителей РФ были экономические причины голосовать за Путина. Но есть нюанс

У многих жителей России были причины, чтобы на "выборах" Владимира Путина голосовать именно за него. Однако это "искусственный бонус", которого больше никогда не будет, пишет Bloomberg.
Спустя два года после вторжения России в Украину у многих в России есть причины считать, что военная экономика работает и что это и в интересах жителей России - выступить против Запада, который "надеялся санкциями отвернуть жителей от своего правителя". Несмотря на то, что война принесла сотни тысяч жертв и в долгосрочной перспективе проблемы только вырастут, Путин может указать и на ряд экономических достижений.
Экономист Renessans Capital София Донец указывает, что "Россия встретила переизбрание Путина в хорошей форме". В частности, настроение потребителей в России очень оптимистично, и ничто не свидетельствует о кризисе.
Однако есть и проблемы - на рынке труда углубился кризис, и даже Путин признает, что работодателям не хватает 2,5 миллиона работников.
"Для обычных жителей России это означает, что в ближайшей перспективе больше не нужно тревожиться по поводу потери работы. Безработица находится на исторически низком уровне, а работодателям нужно долго ждать, чтобы получить новых работников. Инфляцию пока тоже удается остановить ростом зарплат, который в 2023 году составил порядка 30%", - сказала Донец.
"Война дала ранее невозможную социальную и экономическую мобильность многим жителям России. Многих радует факт, что за погибших мужей и сыновей они получают выплаты, позволяющие приобрести машину, квартиру или переехать из села в город", - указывает социолог Анна Кулешова.
Все не так блестяще
"Огромная часть расходов России - прямые военные расходы. Это не останется без последствий. России придется считаться со снижением доходов от экспорта энергоносителей и тратить запасы, накопленные до войны. В краткосрочной перспективе это фискальная роскошь позволяет поддерживать хорошее настроение потребителей, однако после того, как будут потрачены средства Национального фонда благосостояния, властям нужно будет принимать тяжелое решение - продолжать позволять расти инфляции, снижать бюджетные расходы или повышать налоги", - пояснил экономист Bloomberg по вопросам России Алексей Исаков.
Инфляция (7,7% в годовом выражении) уже сейчас превышает цели Центрального банка, а дефицит бюджета уже в конце февраля почти достиг уровня, запланированного на весь этот год.
"Историю экономического роста 2023 года вряд ли удастся повторить", - указывает Донец. Резервы, которые ранее удавалось удачно накапливать и пополнять, в основном исчерпаны. Серьезное повышение налогов неизбежно, а главным вызовом для экономики государства может быть очень высокая неопределенность.
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