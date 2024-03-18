У жителей РФ были экономические причины голосовать за Путина. Но есть нюанс

Спустя два года после вторжения России в Украину у многих в России есть причины считать, что военная экономика работает и что это и в интересах жителей России - выступить против Запада, который "надеялся санкциями отвернуть жителей от своего правителя". Несмотря на то, что война принесла сотни тысяч жертв и в долгосрочной перспективе проблемы только вырастут, Путин может указать и на ряд экономических достижений.

Экономист Renessans Capital София Донец указывает, что "Россия встретила переизбрание Путина в хорошей форме". В частности, настроение потребителей в России очень оптимистично, и ничто не свидетельствует о кризисе.

Однако есть и проблемы - на рынке труда углубился кризис, и даже Путин признает, что работодателям не хватает 2,5 миллиона работников.