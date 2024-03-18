В Румынии будет построена крупнейшая база НАТО в Европе

В рамках проекта стоимостью 2,5 миллиарда евро планируется создать комплекс площадью 2800 гектаров.

В нем можно будет разместить до 10 000 солдат НАТО и членов их семей.

В комплексе планируется построить взлетные полосы, ангары, школы, магазин и больницу.

Работа над базой НАТО началась со строительства базовой инфраструктуры, такой как подъездные дороги и электросети, а вскоре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей.

Сообщается, что правительство выделило на проект 2,5 миллиарда евро, что сделает базу важнейшим объектом НАТО в Европе. Ожидается, что новая база будет обширнее нынешней базы Рамштайн в Германии.

Проектом предусмотрены адаптированные жилые помещения, детские сады, детские сады, школы, магазины, аптеки, больницы и другая необходимая инфраструктура для военнослужащих и членов их семей.

В новом геополитическом контексте, когда за границами Румынии идет война, создание базы укрепить восточный фланг НАТО, указывает телеканал.

Общая длина периметра базы составит 30 километров, на ней можно будет разместить боевые силы любого вида.

В данный момент на базе воздушных сил "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца находятся около пяти тысяч солдат, большая часть из которых - американские военнослужащие.

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