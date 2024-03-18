Дроны и искусственный интеллект: Ринкевич призвал модернизировать оборону Латвии

Стороны обсудили развитие военной промышленности Латвии, в том числе военное присутствие на востоке страны, долгосрочную поддержку Украины со стороны Латвии, сотрудничество Министерства обороны с Национальными вооруженными силами (NBS) и практическую связь с латвийскими самоуправлениями.

Обсуждалось также укрепление обороноспособности Латвии в восточном приграничном регионе и прогресс, достигнутый в создании армейского полигона в Селии.

Спрудс рассказал президенту Латвии, как в настоящее время обеспечивается практическая повседневная связь между подразделениями NBS и населением Латвии в приграничье и как NBS сотрудничают с самоуправлениями по вопросам гражданской обороны.

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