Дроны и искусственный интеллект: Ринкевич призвал модернизировать оборону Латвии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает активно использовать возможности развития технологий, внедряя беспилотники и искусственный интеллект в государственную оборону, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис после встречи Ринкевича с министром обороны Андрисом Спрудсом, на которой обсуждались вопросы укрепления обороноспособности на восточной границе Латвии.
Стороны обсудили развитие военной промышленности Латвии, в том числе военное присутствие на востоке страны, долгосрочную поддержку Украины со стороны Латвии, сотрудничество Министерства обороны с Национальными вооруженными силами (NBS) и практическую связь с латвийскими самоуправлениями.
Обсуждалось также укрепление обороноспособности Латвии в восточном приграничном регионе и прогресс, достигнутый в создании армейского полигона в Селии.
Спрудс рассказал президенту Латвии, как в настоящее время обеспечивается практическая повседневная связь между подразделениями NBS и населением Латвии в приграничье и как NBS сотрудничают с самоуправлениями по вопросам гражданской обороны.
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