Четверым проверенным у посольства в Риге россиянам предпишут покинуть Латвию

Четырем гражданам России, которые во время так называемых "выборов" президента России были проверены возле посольства России в Риге, в ближайшее время будет предписано добровольно покинуть Латвию в течение 30 дней, поскольку они находятся в стране нелегально, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
В воскресенье сотрудники Государственной пограничной службы и Государственной полиции провели иммиграционную проверку граждан России, пришедших на "выборы". В ходе проверки документов было установлено, что у 29 человек истек срок постоянного вида на жительство.
PMLP отмечает, что из этих 29 человек 25 легально проживают в Латвии. Семь человек получили положительное решение о предоставлении статуса постоянного жителя ЕС или временного вида на жительство, 17 человек подали документы на получение вида на жительство в порядке, установленном поправками к закону об иммиграции, а у одного человека 3 января этого года был аннулирован вид на жительство, и согласно поправкам к закону об иммиграции он должен покинуть территорию Латвии до 1 апреля этого года.
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