Четверым проверенным у посольства в Риге россиянам предпишут покинуть Латвию

PMLP отмечает, что из этих 29 человек 25 легально проживают в Латвии. Семь человек получили положительное решение о предоставлении статуса постоянного жителя ЕС или временного вида на жительство, 17 человек подали документы на получение вида на жительство в порядке, установленном поправками к закону об иммиграции, а у одного человека 3 января этого года был аннулирован вид на жительство, и согласно поправкам к закону об иммиграции он должен покинуть территорию Латвии до 1 апреля этого года.