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Видео ⟩ В Вецмилгрависе найдено тело мужчины. Соседи выдвигают разные версии произошедшего

rus.tvnet.lv
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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Diāna Lozko/LETA

Во дворе одного из многоквартирных домов в Вецмилгрависе в выходные был найден мертвый мужчина. Пока полиция еще выясняет обстоятельства произошедшего, местные жители выдвигают различные версии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Инцидент произошел поздно вечером. Тело было обнаружено на тротуаре.

Жильцы дома предполагают, что, возможно, мужчина разбился, упав с большой высоты. "Я видела, что что-то покрыто пленкой. Что было до этого, я не знаю. Все было очень тихо, очень спокойно. Никаких шумов не было. Я также не слышала шума, что кто-то упал", - рассказывает жительница четвертого этажа.

Полиция отмечает, что пока не может раскрыть, что именно произошло в тот вечер. Официально подтвержден только факт смерти.

Видео: Сюжет программы Degpunktā телеканала TV3

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