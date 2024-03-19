Видео ⟩ В Вецмилгрависе найдено тело мужчины. Соседи выдвигают разные версии произошедшего

Жильцы дома предполагают, что, возможно, мужчина разбился, упав с большой высоты. "Я видела, что что-то покрыто пленкой. Что было до этого, я не знаю. Все было очень тихо, очень спокойно. Никаких шумов не было. Я также не слышала шума, что кто-то упал", - рассказывает жительница четвертого этажа.