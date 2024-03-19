Школьник рассказал, почему не рвется служить в армии "по призыву"

По его словам, "это нужное дело, но не каждый способен служить".

"Я думаю, что у каждого есть свое предназначение, в конце концов нам всем предстоит делать ту работу, для который мы созданы и к чему стремимся всю жизнь", - сказал молодой человек.

Карлис рассказал, что хотел бы начать учебу и сделать карьеру на дипломатическом поприще, поэтому 11 месяцев армейской службы станут "брешью" в его интеллектуальном развитии.

"Если меня призовут, то пойду. Но вообще мне бы не хотелось. Меня никогда в жизни спорт по-настоящему не привлекал, и обязательную военную службу я рассматриваю как продолжение школьного спортивного курса. Я думаю, что это далеко не самые необходимые вещи в моей жизни", - говорит Карлис.

В случае, если он получит повестку для призыва в СГО по достижении 18-летнего возраста, он надеется, что по состоянию здоровья не будет для этого годен.

"Я не боюсь потерять жизнь, я просто не тот человек, который был бы физически к этому приспособлен. Мне в школе интересны кружок истории, дискуссионный клуб, но ни в коем случае не флорбол, баскетбол, футбол. Нет!" - резюмировал Карлис.

Напоминаем, что одним из трех видов службы является 11 месяцев в части регулярных войск Национальных вооруженных сил. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а женщин того же возраста планируется привлекать в СГО на добровольной основе с 2028 года.



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