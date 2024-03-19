Важно ли хвалить своего мужчину? Отвечает консультант по отношениям

Она ответила на вопрос, почему распадаются семьи и мужчины уходят к другой женщине независимо от того, моложе она или старше.

"Потому что это новые отношения, и она все время его хвалит. "Какой ты умный, какой ты мужественный, какой ты сексуальный, как я тебя хочу". А потом он идет домой, а жена его начинает пилить: "Ты это не сделал, ты то не сделал". Она просто кастрирует этого мужчину.