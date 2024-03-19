Важно ли хвалить своего мужчину? Отвечает консультант по отношениям

Почему женщине важно хвалить своего мужчину? Консультант по отношениям и лектор Рита Ласмане делится мнением в программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") на канале STV Pirmā.
Она ответила на вопрос, почему распадаются семьи и мужчины уходят к другой женщине независимо от того, моложе она или старше.
"Потому что это новые отношения, и она все время его хвалит. "Какой ты умный, какой ты мужественный, какой ты сексуальный, как я тебя хочу". А потом он идет домой, а жена его начинает пилить: "Ты это не сделал, ты то не сделал". Она просто кастрирует этого мужчину.
Каждый раз, когда мы говорим своим мужчинам: "Зачем ты это делаешь, тебе сначала надо то-то сделать" - это кастрация. А если этого человека кастрируют словами, то как вы думаете, он захочет что-то делать в постели?
И вдруг появляется она...".
Эксперт добавляет, что это касается и мужчин: им следует регулярно делать комплименты своим женщинам, чтобы им не хотелось смотреть на других мужчин.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!