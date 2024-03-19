Объявлена программа 38-й RIGA FASHION WEEK

Весенняя сессия Недели моды пройдет под лейтмотивом "Мода - это искусство". В программе - свыше 17 брендов, в числе которых дебютанты, именитые латвийские марки и зарубежные гости. Кроме этого, в этом сезоне особое внимание будет уделено выставкам, объединяющим моду и визуальное искусство.
Открытие Недели моды в Риге ознаменуется семинаром и панельной дискуссией на тему "Осознанная мода в наши дни" при сотрудничестве с универмагом Stockmann. В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии.
"Балтийская федерация моды входит в Европейский альянс моды (EFA), в рамках которого тема устойчивого развития и осознанного потребления из года в год поднимается особенно остро. На образовательных мероприятиях RFW признанные эксперты не только делятся знаниями, но и на собственном примере демонстрируют переход к безотходному производству, а также к модели использования эко-материалов. Мы наблюдаем, что эти тенденции перенимают и латвийские дизайнеры", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.
Во второй день RFW, 9 апреля, показы пройдут в новой неожиданной локации - офисном комплексе Verde. В урбанистических пространствах коллекцию свадебных платьев в новом прочтении представит дизайнер бренда Katya Katya Екатерина Шехурина. Латвийская марка Verens продемонстрирует изделия бесшовного производства на базе современной технологии пошива. В свою очередь модельер Анна Круз (бренд Anna Kruz) в стремлении выразить женскую изменчивость и элегантность прибегнет к классическим силуэтам, дополненным провокационными деталями и металлическими материалами. В этот же день у гостей мероприятия будет возможность познакомиться с коллекциями дебютантов из трех стран Балтии - Rimgailaite Costume (Литва), Henna (Латвия), ABFD Swimwear (Эстония).
На главном подиуме столицы актуальные тенденции продемонстрируют бренды-мастодонты латвийской моды - Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Una Bērziņa, BAE by Katya Shehurina, Dobrzanska, а также Ivo Nikkolo из Эстонии. В свою очередь Stockmann представит результаты совместной коллаборации с финским дизайнером Miia Halmesmaa.
Программа Рижской недели моды в этом сезоне богата на выставки - изобразительного, текстильного и декоративно-прикладного искусства. Организаторы ставят своей задачей знакомить гостей мероприятия не только с тенденциями моды, но и с творчеством талантов в смежных отраслях искусства. Следуя выбранной инициативе, в программу RFW включен показ фильма о творчестве дизайнера Александра Маккуина, приуроченный к 55-летию со дня рождения модельера. Кроме этого, имидж текущей RFW вдохновлен театрально-драматической эстетикой коллекций знаменитого дизайнера и создан при помощи искусственного интеллекта.
RIGA FASHION WEEK пройдет с 8 по 11 апреля.
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