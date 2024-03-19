Объявлена программа 38-й RIGA FASHION WEEK

Открытие Недели моды в Риге ознаменуется семинаром и панельной дискуссией на тему "Осознанная мода в наши дни" при сотрудничестве с универмагом Stockmann. В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии.

"Балтийская федерация моды входит в Европейский альянс моды (EFA), в рамках которого тема устойчивого развития и осознанного потребления из года в год поднимается особенно остро. На образовательных мероприятиях RFW признанные эксперты не только делятся знаниями, но и на собственном примере демонстрируют переход к безотходному производству, а также к модели использования эко-материалов. Мы наблюдаем, что эти тенденции перенимают и латвийские дизайнеры", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.