Во вторник, 19 марта, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России и вручил ноту, в которой говорится, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата, пишет Rus.Postimees.
Эстония высылает российского дипломата. МИД: посольство незаконно вмешалось во внутренние дела страны
Как сообщают в министерстве, при передаче ноты сотрудник МИД проинформировал представителя посольства России о том, что Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета Эстонии и считает необходимым заявить об этом предельно ясно. Гибридные операции против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться.
В МИД отметили, что власти Эстонии обсуждают этот вопрос с партнерами и союзниками и в случае необходимости готовы принять дополнительные меры для защиты эстонского общества и ценностей.
Цахкна: посольство вмешалось во внутренние дела Эстонии
Министр иностранных дел Маргус Цахкна ("Ээсти 200") заявил, что своей деятельностью посольство России незаконно вмешалось во внутренние дела Эстонии.
"Точнее - в судопроизводство, завладев документами уголовного дела и способствуя их публикации в российских социальных сетях. Я подчеркиваю, что скоординированные действия российских спецслужб против Эстонской Республики, в том числе гибридные операции, направленные против безопасности Эстонии, неприемлемы и должны быть прекращены", - сказал министр.
Он добавил, что правительство не терпит и не принимает вмешательств во внутренние дела Эстонии и реагирует на подобные ситуации быстро и конкретно: "Высылая дипломата, мы показываем, что Эстония не допускает на своей территории никакой деятельности, организованной иностранным государством".
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