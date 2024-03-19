С четверга в Пардаугаве значительно ограничено движение грузового транспорта

Установка соответствующих дорожных знаков начнется в четверг и завершится примерно через неделю. В течение первой недели муниципальная полиция будет только предупреждать нарушителей без применения наказаний.

Согласно изменениям в дальнейшем будет запрещено движение грузовых автомобилей в обоих направлениях на участке Виенибас гатвес от Карля Улманя гатве до улицы Елгавас (академического центра Латвийского университета), на участке улицы Елгавас от Виенибас гатвес до улицы Акменю и на участке улицы Акменю до Латвийской национальной библиотеки (улицы Валгума).

В часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00) движение грузовых автомобилей с полной массой более пяти тонн будет ограничено в обоих направлениях по левому берегу Даугавы от Островного моста до Болдераи - по улицам Мукусалас, Акменю, Валгума, Ранькя дамбис, Даугавгривас до улицы Финиера.

Как сообщалось, после завершения строительства нового участка Восточной магистрали в начале этого года в Риге введены существенные изменения в организации движения и запрещено транзитное движение через центр столицы - через Каменный мост, вдоль правого берега Даугавы от Островного моста по улицам Краста, Генерала Радзиня, набережной 11 Ноября, улице Экспорта до улицы Ханзас.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!