В Балтийском море загорелся российский траулер: погиб один человек

По словам главы пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова, пожар возник "в результате внештатной ситуации на борту". "Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", - цитирует его "Медуза".

Лысков утверждает, что на траулере случился пожар и его буксируют в порт.

По информации "Дождя" и Telegram-канала Baza, судно подало сигнал бедствия около 11 часов утра.

На борту траулера было семь человек экипажа, четверо пострадали. Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило об одном погибшем.

Калининградская область выделит один миллион рублей семье погибшего при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" и по 500 000 пострадавшим, сообщили власти.

В свою очередь "Дождь" на основе открытых данных автоматизированной системы слежения AIS сообщил, что "Капитан Лобанов" мог попасть в зону проведения учений Балтийского флота ВМС России. Об этом свидетельствует официальное предупреждение о зоне проведения учений - они также проходят у берегов Калининградской области.

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