Во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии, свидетельствует информация, опубликованная Sadursme в Instagram.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Видео ⟩ В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии
Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Как указала представитель Госполиции Гита Гжибовска, информация передана соответствующему структурному подразделению Госполиции, и конкретный случай будет оценен.
Полиция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номеру телефона 67829185 или 110!
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