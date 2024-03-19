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Видео ⟩ В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии

TVNET rus.tvnet.lv
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В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии
В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии Фото: Ekrānuzņēmums no "Instagram" video

Во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии, свидетельствует информация, опубликованная Sadursme в Instagram.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как указала представитель Госполиции Гита Гжибовска, информация передана соответствующему структурному подразделению Госполиции, и конкретный случай будет оценен.

Полиция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по номеру телефона 67829185 или 110!

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