Видео ⟩ В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии

В Тинужи молодые люди разогнались до 240 км/ч и лишь чудом избежали трагедии

Во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии, свидетельствует информация, опубликованная Sadursme в Instagram.