Видео ⟩ "Нет непреодолимых препятствий". Сильная история NMPD о спасении пенсионера в Латгале

К посту добавлено и видео спасательной операции. Оно подписано девизом: "Когда дело доходит до спасения жизней, нет непреодолимых препятствий!".

"Есть дома, к которым подъехать нельзя ни с одной, ни с другой стороны. Но у нас так живут люди. У них своя земля, свои любимые дома! Хочется же постареть, видя те же самые леса, те же самые поля! Куда там к детям в городскую квартиру - там только море асфальта, а не цветущий луг за окном!

Хватает и вызовов, на которые нам приходится и по лесу брести, и через поля тащиться, чтобы добраться до пациента. Здесь так же - пробирались через ручьи и речушку, по полям и пашням полтора километра шли со всем оборудованием. А обратно... Там уж нам парни из VUGD помогли, как обычно. Пациент в возрасте. Сердечко слабое, но крепкий еще телом и духом человек мужественно держался всю дорогу до нашей машины и больницы", - пишет NMPD.

Спасибо 332-й бригаде NMPD - Владиславу Свитриньшу, Диане Малинниковой и Вячеславу Плотникову - за историю и оказание помощи на этом вызове, пишет в Facebook Служба неотложной медицинской помощи.

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