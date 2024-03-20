Пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застрял в Палате представителей США на несколько месяцев, поскольку республиканцы настаивают на том, чтобы эти средства были также использованы на ужесточение подавления нелегальной иммиграции.

"Что действительно важно и что нас шокирует, так это то, что решение до сих пор не принято", - заявил иностранным СМИ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-пресс-конференции.

"Мы приближаемся к концу марта, и дискуссии продолжаются, дискуссии по жизненно важному вопросу, стратегическим интересам США в Европе", - сказал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом в понедельник, 18 марта, подчеркнул, что быстрое решение Конгресса "критически важно".

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