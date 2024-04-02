ОТ ЖАЛОБЫ К ДРУЖБЕ ⟩ Как возмущаться продуктивно и найти своих

Другая юридическая форма негосударственных организаций – фонд. В этом случае люди решают направить принадлежащее им имущество, например, деньги, на достижение какой-либо цели. В фонде нет участников, зато есть один или несколько основателей, это значит, что такую организацию необходимо основывать самому, так как вступить в нее невозможно. Такое учреждение работает, чтобы направить ресурсы на достижение какой-то определенной цели. У общества может быть бесконечное число участников, а в фонде можно участвовать лишь в качестве члена правления или стороннего спонсора. То есть главное отличие – в случае общества единомышленники общими силами движутся к цели, тогда как фонд работает как небольшая команда, сосредоточенная на привлечении средств и их целевом использовании.

Если ты решишь, что надо основать новую, уникальную неправительственную организацию, помни, что в обществе должно состоять не менее двух человек.

Чтобы зарегистрировать общество или фонд, устав и прочие документы необходимо подать в Регистр предприятий.

Список документов, необходимых для учреждения общества, можно найти здесь.

Список документов, необходимых для учреждения фонда, можно найти здесь.

ИДТИ В ПОЛИТИКУ? А МОЖЕТ, ВСЕ-ТАКИ СТОИТ?

Фото: Publicitātes foto