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ОТ ЖАЛОБЫ К ДРУЖБЕ ⟩ Как возмущаться продуктивно и найти своих

Фото: Publicitātes attēls
rus.tvnet.lv
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Мы все умеем жаловаться. Так и должно быть при демократии! Именно поэтому была создана Sūdzambībele – твой проводник от жалобы к действию. Определи характерные для тебя привычки в выражении жалобы и узнай, как заставить их работать на благо более демократичного общества.

ЖАЛУЙСЯ, НЕ ЗАЦИКЛИВАЯСЬ

Мы жалуемся, чтобы не оставаться один на один со своими тревогами и проблемами. Порой жалоба – единственный способ начать разговор с незнакомцем в момент растерянности – да, у вас может не быть ничего общего, но вам совершенно не нравится это время года, нынешний министр экономики или сандалии на носки.

Солидаризироваться в отрицании чего-то – естественно и свойственно людям, порой из громкого возмущения может вырасти маленькая революция. Чтобы жалобы увенчались результатом, необходимо найти тех, для кого актуальны те же проблемы, что и для тебя. Нет смысла действовать на нервы всем вокруг или сотрясать криком небеса: чтобы тебя услышали нужные люди, жалобу следует сформулировать максимально четко, а проблеме дать правильное название.

И, само собой, если ты жалуешься, готовься выслушать советы и другие мнения, даже если не можешь с ними согласиться. Жалобы – отличный способ познакомиться с разными взглядами и другими подходами к своей проблеме; отворачиваясь же от них, мы остаемся в зоне «все плохо», а наши жалобы становятся бессмысленными. Как доказывают исследования, делясь своими негативными чувствами, мы можем усилить взаимное сближение и солидарность. Конечно, при условии, что мы готовы эту поддержку почувствовать и принять. По-настоящему продуктивна та жалоба, которая помогает найти единомышленников, готовых идти вместе и действовать.

Поэтому жалуйся, но жалуйся с эмпатией и открытым сознанием! Мы жалуемся, чтобы нас выслушали, и это наш долг – быть такими же понимающими и внимательными к другим. Эффективная жалоба предполагает вовлеченность и заинтересованность: высказав свою критику, сделай и следующий шаг – участвуй в обсуждении проблемы с другими, чтобы вместе найти способ улучшить ситуацию, и да – это требует значительного терпения.

ИСКУССТВО УСЛЫШАТЬ

Фото: Publicitātes foto

В демократическом обществе коммуникационные навыки, или же умение общаться, – бесконечно важный инструмент, позволяющий людям свободно выражать свои мысли и участвовать в процессе принятия решений. Только успешно коммуницируя, мы можем убеждать других и аргументировать, разрешать конфликты, сотрудничать, создавать эффективный диалог, находить единомышленников и вместе достигать результата. Иными словами – вместе чего-то достичь, а не топтаться на месте.

Прокачивай коммуникационные навыки в повседневной жизни:

  • учись слушать – концентрируйся и углубляйся в то, что говорит собеседник, а не пытайся тем временем придумать остроумный ответ;
  • используй возможности публичных выступлений – для этого подойдет и семейный вечер, и открытый микрофон, и презентации на работе;
  • совершенствуй свою эмпатию – в общении избегай оценочных суждений, пытайся представить себя на месте другого и задавай вопросы;
  • посещай дебаты и публичные обсуждения в своем самоуправлении и других местах, а летом съезди на разговорный фестиваль «Лампа».

ОДИН – НЕ ДЕМОКРАТ

Фото: Publicitātes foto

Не менее важны и навыки участия, или же умение вовлекать и вовлекаться. Это помогает активно принимать участие в общественной жизни, создавать хорошие отношения с другими и способствовать позитивным переменам вокруг себя.

Развивай навыки вовлеченности:

  • участвуй и высказывайся на мероприятиях и встречах по вопросам, которые не оставляют тебя равнодушным – это может быть дискуссия о будущем латвийских регионов или свободный микрофон на вечере стендапа;
  • организуй дискуссии и мероприятия сам – всегда можно начать с мероприятия для друзей или собрания жильцов;
  • держи руку на пульсе и будь в курсе того, что происходит или, наоборот, не происходит, ведь порой лучшие идеи рождаются просто потому, что мы видим, что и как делают другие.

ГДЕ НАЙТИ ДРУЗЕЙ

Фото: Publicitātes foto

Кратчайший путь найти тех, с кем тебя объединяет общее недовольство и общая решимость изменить текущее положение к лучшему – вступить в какую-либо негосударственную организацию.

В Латвии существует два вида негосударственных организаций: общество (biedrība) и фонд или учреждение (nodibinājums).

Общество – это добровольное объединение для достижения общих целей. Эту цель участники фиксируют и указывают в своем уставе – например, «Мы помогаем животным» или «Мы организуем интересные мероприятия». Общество – открытая для всех организация, в которую можно добровольно вступить и которую можно покинуть в любой момент.

Например, ты – молодой человек, которого беспокоит недостаточная поддержка студентов со стороны государства, или же сениор в маленьком городке, который хотел бы совместно с другими вязать носки для украинских солдат, или, к примеру, ты представляешь сообщество, интересы которого, на твой взгляд, не учитываются. Скорее всего, где-то рядом есть твои единомышленники, остается лишь найти их по правильным ключевым словам. Если же твои цели уникальны, ты можешь основать собственное общество, но подключиться к уже существующей организации – менее хлопотно, не надо все начинать с нуля, и у тебя будет больше доступа к контактам, знаниям и прочим ресурсам.

Другая юридическая форма негосударственных организаций – фонд. В этом случае люди решают направить принадлежащее им имущество, например, деньги, на достижение какой-либо цели. В фонде нет участников, зато есть один или несколько основателей, это значит, что такую организацию необходимо основывать самому, так как вступить в нее невозможно. Такое учреждение работает, чтобы направить ресурсы на достижение какой-то определенной цели. У общества может быть бесконечное число участников, а в фонде можно участвовать лишь в качестве члена правления или стороннего спонсора. То есть главное отличие – в случае общества единомышленники общими силами движутся к цели, тогда как фонд работает как небольшая команда, сосредоточенная на привлечении средств и их целевом использовании.

Если ты решишь, что надо основать новую, уникальную неправительственную организацию, помни, что в обществе должно состоять не менее двух человек.

Чтобы зарегистрировать общество или фонд, устав и прочие документы необходимо подать в Регистр предприятий.

Список документов, необходимых для учреждения общества, можно найти здесь.

Список документов, необходимых для учреждения фонда, можно найти здесь.

ИДТИ В ПОЛИТИКУ? А МОЖЕТ, ВСЕ-ТАКИ СТОИТ?

Фото: Publicitātes foto

Другой подход – вступить в политическую партию. В 2022 году в Латвии в политических партиях состояло 26 000 человек, что намного меньше, чем в среднем по Европе, где в политических партиях состоит 5% населения. Наш скепсис, конечно, можно изменить, лишь меняя саму ситуацию – чем больше людей найдет себе партию, с программой которой будут совпадать их ценности и взгляды, тем больше надежд поменять отношение к политике как таковой. Вступление в партию – самый быстрый путь к реальным возможностям влиять на процессы в стране, высказывать предложения, работать над программой партии, выбирать лидеров и т. д. Уровень своего вовлечения определяешь ты сам, членство в партии еще не делает тебя кандидатом в депутаты, если ты сам этого не хочешь.

Если другие, на твой взгляд, не в полной мере представляют твои интересы – это уже повод задуматься о вступлении в партию. Например, ты – представитель нацменьшинства, и у тебя есть ощущение, что самоуправление не обращает достаточного внимания на потребности вашей социальной группы. Возможно, твой город развивается в направлении, совершенно противоположном твоим представлениям о будущем, а ты хочешь, чтобы твоя семья, твои дети жили здесь. А может, ты – молодой человек, который устал от того, что никто не представляет твои ценности. Причин вступить в партию – великое множество. На самом деле меньше причин в партию не вступать. Если тебя абсолютно все устраивает – не вступай в партию!

Стать членом политической партии в наши дни проще, чем когда-либо – посети сайт интересующей тебя политической силы, заполни анкету заявки или свяжись с партией, используя доступную контактную информацию.

В конце концов, даже если ты в итоге разочаруешься в политике или в конкретной партии, то всегда можешь ее покинуть!

ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Фото: Publicitātes foto

Возможно, у тебя есть ощущение, что «молодежь – будущее страны» – всего лишь лозунг, и тебе важно, чтобы кто-то донес до находящихся сейчас у власти политиков проблемы молодых людей – как привлечь к ним внимание на государственном уровне? Есть варианты. Если ты – молодой человек (по паспорту, а не в душе), можешь выступить за то, во что веришь, работая в молодежной думе, молодежном консультативном совете, молодежной организации, Молодежном сейме или молодежном самоуправлении!

  • Если в твоем самоуправлении есть молодежная дума, в ее состав должны входить представители молодежных самоуправлений, инициативных групп и молодежных организаций. Задача этой организации, если вкратце, – улучшать качество жизни молодых людей, способствовать взаимодействию с органами местной власти, а также помогать молодым людям в самореализации. Узнать, есть ли молодежная дума в твоем самоуправлении, можно на официальном сайте. Если молодежной думы нет, может, стоит обратиться к самоуправлению с предложением ее создать?
  • Участвуя в молодежном консультативном совете, можно подготавливать рекомендации законодателям и правительству. Чтобы стать участником, тебе надо представлять какую-либо молодежную организацию. Информация о возможности участия в заседании совета размещается на сайте Министерства образования и культуры https://www.izm.gov.lv/ не позднее чем за семь рабочих дней до его проведения. Надо только вовремя записаться.
  • Вступая в молодежную организацию, где не менее двух третей участников составляют дети и молодые люди, ты можешь трудиться в интересующей тебя сфере, например, заниматься защитой среды, вопросами здравоохранения, социальной инклюзивности, спорта и т. д. Список молодежных организаций можно найти здесь: https://www.izm.gov.lv/lv/media/20784/download?attachment
  • Участвуя в Молодежном сейме, можно ближе познакомиться с повседневной жизнью депутатов, а также заняться продвижением собственных идей. Если тебе от 15 до 20 лет, зайди на https://jauniesusaeima.lv/, подай свою идею, собери голоса за свою инициативу, и, возможно, именно ты станешь одним из 100 депутатов Молодежного сейма!
  • Если ты учишься в школе, можешь активно участвовать в школьном самоуправлении, представляя тем самым интересы школьников, принимая участие в учебной работе и организации и общественной жизни. Если в твоей школе такого самоуправления нет, обратись к классному руководителю или директору, чтобы договориться обо всем необходимом (помещении, техническом обеспечении) и начать организацию выборов самоуправления! Только помни – демократия – это система взаимного созидания и взаимной ответственности, поэтому было бы разумно заранее обсудить со школьными товарищами приоритеты школьной жизни.

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Projektu "Komunikācijas kampaņa par demokrātiju" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF). Par kampaņas saturu atbild biedrība "Ascendum".

Фото: Publicitātes attēls
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