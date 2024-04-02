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ОТ ЖАЛОБЫ К СПРАВЕДЛИВОСТИ ⟩ Как возмущаться так, чтобы сделать мир лучше

Фото: Publicitātes attēls
rus.tvnet.lv
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Мы все умеем жаловаться. Так и должно быть при демократии! Именно поэтому была создана Sūdzambībele – твой проводник от жалобы к действию. Определи характерные для тебя привычки в выражении жалобы и узнай, как заставить их работать на благо более демократичного общества.

ЖАЛУЙСЯ ГРОМКО И АРГУМЕНТИРОВАННО

Никто бы вообще не замечал проблем, не будь людей, которые жалуются. Если бы мы все молчали, полагая, что не в наших силах что-либо изменить, то ничего бы и не менялось. Исследования показывают, что люди, которые жалуются на несправедливость, чаще готовы и к реальным действиям, чтобы эту несправедливость уменьшить. И если эти люди знают, что их жалобы слышат и учитывают, то их деятельный потенциал только растет.

Кроме того, если продолжать терпеть, удерживая все негативные эмоции в себе, это может привести к накоплению гормонов стресса, поэтому жаловаться (соблюдая чувство меры, конечно) полезно для здоровья. Мы жалуемся, чтобы указать на разницу между нашим идеальным миром и тем, в котором мы живем. Через жалобы мы выражаем свои ценности, идеалы и убеждения. Жалобы – один из инструментов, которые помогают заступиться за себя, за тех, кто нам небезразличен, за более равноправное общество и в конце концов – более справедливое отношение друг к другу.

Демократии очень нужны те, кто не держит язык за зубами и кто достаточно смел, чтобы бить тревогу. Зачастую они представляют не только себя, но и говорят от имени тех, кто сам не может или не умеет постоять за свои права и нужды. Поэтому смело жалуйся, но помни, что цель – не обидеть или обругать кого-либо, а обратить внимание на проблему и ее причины, а также предложить потенциальное улучшение.

КРИТИКУЙ КРИТИЧНО

Фото: Publicitātes foto

Для тех, кто ищет правды и справедливости, чрезвычайно важным инструментом демократии является критическое мышление, или же принцип «семь раз отмерь – один раз пожалуйся». Это способность оценить ситуацию и проверить связанную с ней информацию, а затем уже действовать соответственно.

Укрепляй критическое мышление в повседневной жизни:

  • спорь сам с собой! Серьезно! Если тебя волнует какой-то спорный вопрос, попробуй посмотреть на него со всех сторон и найти аргументы как «за», так и «против». Так ты лучше увидишь различные точки зрения;
  • проверяй и анализируй источники информации и их достоверность, особенно если узнаешь о чем-либо из социальных сетей;
  • избегай слишком эмоционально заряженных и упрощенных аргументов и проверяй правдивость фактов;
  • иронизируй и шути даже на серьезные темы! Не высмеивай их, но помни, что нередко именно с помощью юмора мы подвергаем сомнению сложившиеся взгляды и представления;
  • участвуй в дебатах, даже если это всего лишь спор с дедушкой на семейном торжестве;
  • если же ты готов приложить значительные усилия, можешь послушать этот цикл лекций.

ЧТОБЫ ПОЛИТИКИ УСЛЫШАЛИ

Фото: Publicitātes foto

В демократическом обществе есть множество способов для того, чтобы индивид смог выступить против чего-то, что кажется ему несправедливым. Возможно, самый масштабный способ сделать это – провести референдум.

Референдум – это народное голосование, которое могут инициировать и президент, и Сейм, и избиратели. Такой шаг, конечно, является чрезвычайной мерой, однако следует знать, что для проведения всенародного референдума конкретная инициатива должна собрать подписи не менее 10% лиц, обладающих правом голоса. С сентября 2024 года у жителей есть право инициировать референдумы самоуправлений. В свою очередь, подписи за проведение референдума жители могут собирать, используя портал государственных услуг Latvija.lv. Если вместе с единомышленниками ты решил инициировать референдум, помни, что это будет сложный и долгий процесс. На сегодняшний день в Латвии было всего восемь подобных всенародных голосований. Но при демократии возможно все!

Более приземленный, но эффективный способ призвать политиков прислушаться – это пригласить их на неформальные встречи.

Так как обязанность политиков – представлять интересы избирателей, у каждого есть право попросить о такой встрече. Популярная в Латвии инициатива «Кофе с политиком» тоже является специально организованной встречей, где в неформальной обстановке можно встретиться с кем-то из политиков и, как гласит название мероприятия, выпить чашечку кофе, – о встрече можно попросить самому или записаться на участие в мероприятии, организованном кем-то другим. Также можно пригласить политика самоуправления на праздник во дворе, чтобы в дружественной обстановке пожаловаться на состояние дома, показать, на какой дорожке зимой регулярно поскальзываются пенсионеры, или же обратить внимание на другие вещи, срочно нуждающиеся в улучшении.

Контактная информация каждого политика и его партии должна быть в свободном доступе в интернете. Также можно обратиться к ним напрямую – в социальных сетях.

Если ты не готов решать вопросы за чашкой кофе, конечно, у тебя есть все права изложить свою боль в письме или заявлении, которое можно адресовать и отправить непосредственно политику, опубликовать открыто в своих социальных сетях или же попросить о публикации в СМИ. Если хочешь, чтобы письмо достигло ушей СМИ, стоит позаботиться о привлечении большого числа подписавшихся под ним. Несомненно, сбор этих подписей займет какое-то время, но это точно проще, чем организация референдума!

Возможно, в твоем районе планируют ликвидировать единственную основную школу, возможно, тебя тревожит отношение к государственным лесам или ты хочешь актуализировать вопрос недостаточной финансовой поддержки для лечения серьезных заболеваний...

Если чаша терпения переполнена, организация пикета, шествия или митинга – твоя возможность в демократическом обществе сказать четко и громко – так не годится, нужно иначе, нужно лучше и умнее. Эти три вида собраний объединяют единомышленников, а также привлекают внимание СМИ, политиков и общества к проблеме.

Пикет – это мероприятие, на котором люди выражают конкретные идеи и мнения – обычно плакатами и лозунгами.

Шествие, как можно понять из названия, – это организованное движение людей с выражением идей и мнений, по сути – тот же пикет, но в движении.

В свою очередь, митинг – это публичная встреча, где люди делятся идеями, мнениями и зачастую произносят речи.

Заявку на проведение публичного собрания нужно подать в то самоуправление, в котором планируется его провести. Заявку следует подавать не ранее чем за четыре месяца и не позднее чем за 10 рабочих дней до проведения пикета. Есть исключение: если события, из-за которых происходит публичное собрание, стало настолько неожиданным, что о нем объективно нельзя было узнать за 10 рабочих дней, можно подать заявку на проведение пикета, шествия или митинга и менее чем за 24 часа до его начала.

Порой люди беспокоятся, что из-за участия в таких мероприятиях у них могут возникнуть проблемы на работе, но следует помнить, что закон запрещает использовать в качестве причины для увольнения участие в подобных мероприятиях. Мы живем в демократическом обществе, и в статье 103 Сатверсме говорится, что государство защищает свободу проведения ранее заявленных и мирных митингов, шествий и пикетов. Ключевое слово здесь «мирный» – как бы ни переполняли тебя эмоции, помни, что агрессивное поведение, скорее всего, выставит твои идеи в плохом свете и оно не может быть способом привлечения внимания.

ПОКАЖИ ОТНОШЕНИЕ!

Фото: Publicitātes foto

Работа занимает большую часть нашей жизни, поэтому у нас есть полное право ожидать человеческих условий и адекватной заработной платы на своем рабочем месте. Проведение забастовки – еще один способ демократического протеста, когда работники предприятия, целой отрасли или отдельная группа работников добровольно полностью или частично прекращают выполнять рабочие обязанности, чтобы добиться выполнения своих требований. Организатором забастовки не может быть физическое лицо, вероятно, такое ограничение призвано исключить отказ от работы только потому, что «очень не хочется сегодня работать». Решение о проведении забастовки принимает профсоюз – в установленном уставом порядке – забастовка организуется, если удастся собрать большинство голосов. Кстати, список профсоюзов Латвии можно найти здесь: https://nace.lursoft.lv/94.20/arodbiedribu-darbiba/companies. Помни, что профсоюз защищает интересы работников, и вступить в него – неплохая идея.

Бойкот товаров или услуг – это выражение своей позиции через прекращение отношений или ведения дел со страной, учреждением, предприятием или человеком с целью выразить свое недовольство. Бойкотировать можно самостоятельно, ты даже не обязан никому об этом сообщать. Например, можно перестать делать покупки в конкретном супермаркете и уменьшить его доходы, если стало известно, что он занимается недобросовестной коммерцией. Мелочь, но все-таки... Но можно бойкотировать демонстративно и гордо, призывая других делать то же самое, разъясняя всем мотивы своих действий. Бойкотируя, бойкотируй так, как тебе хочется!

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛА ПОДДЕРЖКА

Фото: Publicitātes foto

Помни – хотя в демократическом обществе можно различными способами собственными силами бороться против несправедливости, есть организации и инструменты, созданные для того, что помочь тебе в этой борьбе. Омбудсмен – избираемое Сеймом должностное лицо, которое следит за тем, чтобы в Латвии соблюдались права человека и чтобы правительство и самоуправления соблюдали принцип добросовестного управления. Омбудсмен дает телефонные и письменные консультации по вопросам возможных нарушений прав человека и хорошего управления, выявления дискриминации и нарушения равноправия. Подробнее – на tiesibsargs.lv.

Кроме того, в Центре защиты прав потребителей можно получить помощь, если ты считаешь, что продавец или предоставляющая услуги компания повели себя нечестно в отношении тебя. О возможностях получить очные или дистанционные консультации читай здесь.

С другими организациями, которые могут помочь, если тебе кажется, что нарушаются твои права, можно ознакомиться здесь.

И напоследок – помни, что демократия не работает, если мы в нее не вовлечены, поэтому мотивировать общество к участию в выборах – это способ расширить свою борьбу за справедливость. Призывая других представлять свои интересы, ты способствуешь тому, чтобы они в этом обществе не чувствовали себя обделенными. Можно побуждать людей вокруг идти голосовать, разговаривая об этом с друзьями, коллегами, бабушкой или водителем такси, озвучивая свое мнение в социальных сетях или еще где-то, устраивая акции, цель которых – напомнить о важности голосования. Если твой голос уже достаточно слышен, значит, ты можешь показать другим, как и им быть услышанными тоже.

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Projektu "Komunikācijas kampaņa par demokrātiju" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF). Par kampaņas saturu atbild biedrība "Ascendum".

Фото: Publicitātes attēls
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